最高檢懲治「一殺多人」惡性犯罪　台人富察、楊智淵案列重大危安

中國最高人民檢察院2月26日舉行新聞發布會，通報2024年全國檢察機關推進平安中國建設、維護社會穩定的進展與成效，並公布多起重大案件的辦理情況。



綜合內媒與台媒《聯合報》報道，最高檢副檢察長苗生明在發布會上表示，檢察機關將依法嚴懲故意殺人、搶劫、綁架等嚴重暴力犯罪，並特別強調要「從重從嚴從快」懲治「一殺多人」等報復社會型極端犯罪與危害公共安全案件。他在會上點名廣東珠海駕車撞人案與江蘇無錫持刀行兇案，強調對此類案件，檢察機關已依法快速辦理，並對罪犯執行死刑，以震懾犯罪、維護社會穩定。

根據報道，珠海駕車撞人案發生於去年11月11日，樊維秋駕駛小汽車在廣東珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人，造成35人死亡、43人受傷。12月27日，珠海市中級法院以危險方法危害公共安全罪判處樊維秋死刑。經廣東省高級法院覆核後，最高人民法院依法核准死刑判決，並於今年1月20日由珠海市中級法院執行死刑。

2024年11月11日，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件導致多人傷亡。這張路透社從社交媒體影片截取的圖片中可以看到，有多名傷者躺在地上。（Reuters）

無錫持刀行兇案則發生於去年11月16日，徐加金在無錫工藝職業技術學院持刀傷人，造成8人死亡、17人受傷，被當場抓獲。12月17日，無錫市中級法院以故意殺人罪判處徐加金死刑，經江蘇省高級法院覆核後報請最高法核准。今年1月20日，無錫市中級法院依法執行死刑。

重大危害國家安全案件 富察、楊智淵遭點名

此外，苗生明在新聞發布會上強調，檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，堅決捍衛國家安全。苗生明他公開表示，最高檢指導地方檢察機關依法辦理楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件，堅決捍衛國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

「富察」李延賀時常公開評論中國時政。（資料圖片）

《聯合報》報道指出，「楊某淵」即台灣民族黨副主席楊智淵。2022年8月，北京官方以「策劃實施台獨分裂活動」為由，將楊智淵刑事拘傳。2024年9月，他被中國法院以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年。

「李某賀」則是台灣八旗文化總編輯富察（本名李延賀）。他於2023年3月底在上海被捕，至今官方未公開審理進展。是年5月17日，時任中國國台辦發言人馬曉光曾表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。此次，最高檢在新聞發布會上再次點名富察，並列為「重大危安案件」。

楊智淵曾代表一邊一國行動黨參選新北市永和區立法委員。（楊智淵Facebook）

苗生明強調，最高檢已與最高法、公安部、安全部、司法部等聯合發布指導意見，依法懲治「台獨」頑固分子的分裂國家犯罪，以形成有力震懾，維護國家長治久安。

數據顯示，2024年1月至11月，全國檢察機關共受理公安機關審查逮捕各類犯罪嫌疑人103.4萬人，批准逮捕66.9萬人；受理審查起訴203萬人，提起公訴146.7萬人。其中，起訴嚴重暴力犯罪的佔比已從十年前的7%降至3.7%。苗生明表示，檢察機關將持續強化平安中國建設，「以實際行動證明中國是世界上最安全的國家之一」。