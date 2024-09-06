分裂國家罪台民族黨副主席楊智淵重判9年　陸委會要求公開判決書

2022年8月，大陸以「涉嫌分裂國家罪」拘捕33歲台灣男子楊智淵。2023年4月，溫州市檢察院以涉嫌分裂國家罪對楊智淵批准逮捕。近日楊智淵在大陸被以分裂國家罪名遭判刑9年，台陸委會5日表示嚴厲譴責，強調政府與家屬拒絕接受，並「要求中共立刻公開判決書，說明相關判刑證據」。



大陸以涉嫌分裂國家罪批捕台男楊智淵 曾指其從事台獨分裂活動

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陸委會：指控楊智淵的的罪名，是在指控大數台人的日常

陸委會副主委梁文傑5日下午記者會上宣布楊智淵遭判刑的消息。他表示，陸方今天指控楊志淵的罪名，「其實就是在指控絕大多數台灣人的生活日常，中共的目的就是利用本案恫嚇全台民眾，行長臂管轄之實。」

梁文傑稱，本案的判決結果恰好驗證日前發布的懲獨22條意見，「其實是針對全體台灣民眾而來，如果中共想要的話，任何台灣人都可以被定罪成台獨分子、台獨頭目」。

對於楊智淵目前的關押處以及政府是否協助家屬前往探視，梁文傑透露，楊智淵現在是在溫州，他被判刑的法院是溫州，家屬的部分，「我們都會跟家屬保持聯絡」。

楊智淵曾代表一邊一國行動黨參選新北市永和區立法委員。（楊智淵Facebook）

梁文傑提醒，「中共利用軟硬兩手拉誘國人赴陸，少數在地協力者及受到中共利用的網路宣傳者還呼應中共的訴求、企圖鬆懈大家的心防，政府要再次提醒國人應該慎思赴陸的必要性，留意兩岸法規及體制的不同」。

據此前報道，楊智淵2022年1月出境前往大陸後就未返台，當年8月央視節目揭露浙江省溫州市國家安全局「依法對長期從事『台獨』分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查」，楊智淵被指推動「急獨」路線，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。