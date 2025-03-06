兩會｜具身智能、瞪羚企業等首次列入政府工作報告　新詞解讀

3月5日，國際院總理李強發表政府工作報告。《央視新聞》報道，「投資於人」、具身智能、瞪羚企業、零基預算等「新詞」首次列入政府工作報告內。這些新詞到底有什麼意思？



「投資於人」：將資金資源投入到人的發展和保障上，讓更多改革發展成果直接作用在人身上。

2025年政府工作報告提到，推動更多資金資源「投資於人」、服務於民生，支持擴大就業、促進居民增收減負、加強消費激勵，形成經濟發展和民生改善的良性循環。

具身智能：指將AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力。

2025年政府工作報告提到，建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。

在北京市機器人產業園（亦莊），國家地方共建具身智能機器人創新中心研發的人形機器人「天工」在進行奔跑展示。（新華社）

瞪羚企業：瞪羚企業是指跨過創業初期後，在較短時間內以超常規速度發展，並且無論在技術、商業模式還是產業組織形式上都有強大創新能力的企業。

2025年政府工作報告提到，梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度。

6G：6G的理論速率将達到5G的10倍以上，還能實現與人工智能、智能感知等技術的深度融合，未來將應用在全息通信、自動駕駛、數字攣生、智慧生產等多個領域。

2025年政府工作報告提到，建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G 等未來產業。

3月3日，在西班牙巴塞羅那舉行的2025年世界移動通信大會上，參觀者拍攝手機展品。（新華社）

零基預算：零基預算是不考慮過去的預算項目和收支水平，以零為基點編制的預算。一切從實際需要出發，不再受以往預算安排情況的影響。

2025年政府工作報告提到，開展中央部門零基預算改革試點，支持地方深化零基預算改革，在支出標準、績效評價等關鍵制度上積極創新。

獨角獸企業：一般指成立時間不超過10年、估值超過10億美元，且具備獨有核心技術、獨特競爭優勢和市場潛力的未上市公司。

2025年政府工作報告提到，梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度。

近年來，上海市大力實施城市更新、老舊小區改造，讓「老房子」變成更宜居的「好房子」。（新華社）

好房子：「好房子」必須具備安全、低碳、綠色、智能四個特徵。綠色就是要讓人們住得健康，低碳則是要為居民省錢、也為社會節能，智能是讓居民用得更方便，安全是讓居民住得安心和放心。

2025年政府工作報告提到，適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。