台灣是「中國台灣省」　侯佩岑、陳小春過百藝人轉央視微博表態

外交部長王毅於3月7日在「兩會」外交記者會上表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，在微博引起熱議。上百藝人轉發央視貼文，而長期在大陸發展的女星侯佩岑，也轉了文章，並寫「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，成為首位發文的台灣藝人。



除了侯佩岑，其他藝人像是陳小春、楊冪、還有與台灣男星吳奇隆結婚10年、有着「台灣媳婦」稱號的劉詩詩，也同樣轉發貼文，表示「堅持一個中國原則！#台灣唯一稱謂就是中國台灣省#。」

侯佩岑2011年結婚生子後，就漸漸淡出螢光幕前，近年她復出把事業重心放在大陸，之前和媽媽林月雲錄製陸綜《婆婆和媽媽》引起不少爭議。日前她在小紅書上發影片表達熱愛上海的心，「真的是感謝上海的美食，上海的美食可以讓我忘卻依切的煩惱，我愛上海，我想要找房子」，似乎有意定居。

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