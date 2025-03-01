台中櫻花祭女警才是焦點所在　畫面太美網民跪求IG直呼：人比花嬌

台中泰安派出所因種植60多株八重櫻，在每年櫻花祭都吸引不少遊客，被稱為「最美派出所」。對此，Facebook專業「TCPB 局長室」也呼籲，市民朋友若在連假期間前來賞花，請配合現場同仁交通疏導及管制，不過現場交管女警的美貌，引來廣大網友熱議，跪求IG社群帳號。



TCPB 局長室在臉書貼上多張交警執勤的照片表示，2025泰安櫻花祭即將進入尾聲，準備在連假期間前來賞花的市民朋友，請配合現場同仁交通疏導及管制，讓大家都能在這片美麗的櫻花樹下，度過愉快且幸福的時光。

泰安派出所現場交警執勤畫面太美，被網友大讚像拍偶像劇。（facebook@TCPB局長室）

+ 1

貼文一出後，多數網友都被現場交管女警的美貌吸引，紛紛表示

「不知道該看花還是警察了」、

「櫻花被比下去」、

「一樣是賞花～警花」、

「還來得及報名當警察嗎？」、

「沒看標題我以為是新的偶像劇」、

「要去看女警的話，什麼時間去比較穩妥？」、

「求女警IG」、

「最好是把FB、IG放上來，不然沒辦法原諒你」。



【延伸閱讀】「清華仙氣女神」訪台爆紅 稱同校更多美女帥哥：歡迎台灣同胞來

+ 23

面對不少網友求女警的社群帳號，TCPB局長室也PO出一張女警脫掉警帽的正面照，指出是「Threads」的限定照片，清秀模樣讓不少網友大喊

「人比花嬌」、

「我只看到女警哪來的櫻花」、

「比櫻花更水」。



【延伸閱讀】「警界朴信惠」疑爆紅後辭職當網紅捱批 原來已默默憑實力破謠言

【延伸閱讀】「警界朴信惠」疑爆紅後辭職當網紅捱批 原來已默默憑實力破謠言

+ 24

延伸閱讀：

影／驚悚畫面曝光！兩車相撞燒成火球 駕駛命大1骨折1輕傷

影／郭彥均被詐550萬 現身提醒大眾「有錢賺的機會絕對不會來找你」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】