北大清華等多所高校宣布擴招本科生：培養國家戰略需求緊缺人才
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，內地清華大學、上海交通大學、北京大學、中國人民大學等多所高校相繼宣布擴招本科生，面向國家急需的前沿技術和新興業態，培養服務國家戰略需求與社會發展需要的緊缺人才。
3月8日，北京大學宣布，2025年將增加150個本科招生名額，新增計劃將重點圍繞國家戰略急需、基礎學科和新興前沿領域，緊密結合學校規劃發展方向、突出北大優勢北大特色，主要依託元培學院、信息科學技術學院、工學院以及臨床醫學專業進行培養。
中國人民大學也在3月8日宣布，將在去年擴招基礎上，2025年繼續穩步增加本科生招生名額超100人，擴招重點錨定國家戰略需求，精準對接基礎學科支撐、前沿交叉學科建設、戰略急需領域突破三大方向，打造人才培養高地。
而此前，武漢大學、清華大學與上海交通大學、中國農業大學、雲南大學等內地高校均宣布增加本科生招生名額。
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