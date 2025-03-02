清華大學宣布今年將適度擴招本科生：培養人工智能創新人才

《新華社》3月2日報道，清華大學決定有序適度擴大本科招生規模，2025年擬增加約150名本科生招生名額，同時將成立新的本科通識書院，著力培養人工智能與多學科交叉的複合型人才，新增本科生將進入新成立的書院學習。



清華大學。（視覺中國）

據介紹，當前，清華正深入推進人工智能相關專業人才培養，以期為國家高水平科技自立自強提供有力人才支撐，此次擴招本科生及成立新書院就是其中的重要措施。

新成立的本科通識書院將匯聚清華優勢學科資源，突出人工智能技術在教育教學、科研創新中的驅動作用，立足人工智能與多學科交叉融合，著力探索人工智能賦能教育教學範式，以培養具有深厚人工智能素養、掌握人工智能技術、具備突出創新能力的複合型人才。

報道指，清華大學教務處相關負責人介紹，目前學校已在人工智能人才培養和人工智能賦能教育方面取得階段性成果。