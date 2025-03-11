深圳、湖南等多地工會發提示函 強調招聘不得問女性婚育情況等
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，近日，廣東深圳、湖南、青海等地的工會紛紛發文強調維護女職工權益，如不得詢問女性求職者婚育情況等。
深圳市總工會3月7日發出《關於女職工權益維護的勞動法律監督提示函》，其中提到，依法保障女職工平等就業權，包括不得詢問女性求職者的婚育情況等；依法保障女職工生育權益；加強女職工勞動保護與健康防護。
3月6日，湖南省總工會也發佈《女職工權益保障勞動法律監督提示函》，針對當前職場中性別歧視、婚育限制以及勞動權益保護等熱點問題，強調了一系列明確規範，其中包括「禁止詢問婚育信息」「不得將妊娠測試納入入職體檢」「男女同工同酬」「禁止孕期辭退」等。
同日（3月6日），青海省總工會勞動法律監督委員會發出《青海省工會勞動法律監督提示函》，提醒全省各用人單位保障女職工合法權益、落實生育支持政策、建立友好生育環境、構建和諧勞動關係。
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