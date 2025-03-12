台擬查處藝人轉發央視｢中國台灣省｣帖文　國台辦批：剝奪言論自由

近日外長王毅指「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，許多在大陸發展的台灣藝人在微博轉發央視帖文支持該說法，台灣陸委會則表態將依規定查處這些藝人。



大陸國台辦發言人陳斌華今天（12日）在例行新聞發布會表示，這些藝人作為中國人，表達對國家認同是自然不過的事，批評民進黨當局剝奪台灣民眾言論自由，標榜其民主自由的虛偽。



台灣藝人轉發支持「中國台灣省」。

台灣藝人轉發支持「中國台灣省」。

台媒中央社報道，陳斌華表示，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家」，這是無法否認也不容否認的歷史和法理事實，包括演藝人員在內的廣大台灣民眾，作為堂堂正正的中國人，表達他們對國家的認同，對台獨分裂的反對，是再自然不過的事。

陳斌華表示，民進黨當局動輒威脅恫嚇打擊，企圖限制剝奪台灣民眾的思想自由、言論自由，標榜其民主自由的虛偽。