台KOL蔡潔米響應「中國台灣省」遭ELLE等品牌切割　關IG回覆功能

外交部長王毅於3月7日在兩會外交記者會上表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，在微博引起熱議。上百藝人轉發央視貼文，包括侯佩岑等眾多台灣藝人。近日，時尚網紅作家蔡潔米亦響應，稱台灣為「中國台灣省」，結果遭ELLE Taiwan切割，合作品牌也發聲明終止合作，目前蔡潔米已關閉Instagram（IG）廣播專區的回覆功能。



蔡潔米粉絲數達14.5萬。（IG）

Instagram粉絲數達14.5萬的蔡潔米日前貼文稱，「台灣是中國的一部分沒有錯，這是國際上的普遍認知，但本省部分民眾不敢面對這個國際現實」。貼文還指出，她出台灣時必定會跟外國友人說明清楚，「中華民國已經不存在，台灣是中國的一個省份」。

事件引起熱議，與蔡潔米合作的雜誌品牌ELLE Taiwan及保養品牌Amor Fati均於網上發聲明表示終止與她的合作。其中，ELLE Taiwan在IG的聲明表示雙方已無合作關係，更強調她現已非專欄作家，也與公司沒有商業合作。

蔡潔米遭品牌火速切割。（IG）

蔡潔米遭品牌火速切割。（IG）

蔡潔米遭品牌火速切割。（FB）

Amor Fati則在Facebook（FB）發聲明稱，原有計劃與蔡潔米合作，但經內部審慎評估後，決定不合作，並指出「其社群影片內容邏輯錯亂，甚至刻意將『同根同源』混淆為『同國』，試圖以關鍵意見領袖（KOL）身分影響台灣人的認知，誤導視聽」，表示不會與不尊重台灣主權的對象合作。

目前，蔡潔米相關貼文在網上已看不到，她更關閉了IG廣播專區的回覆功能。不過其FB粉絲專頁置頂貼文則貼出「網路不是法外之地，交流的意義是不同立場也能理性討論」，並說明「任何帶非理性人身攻擊的留言都已蒐證，請自重」。

蔡潔米粉絲專頁置頂貼文。（FB）

十四屆全國人大三次會議於3月7日上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

王毅表示，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

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隨後，上百藝人轉發央視貼文，而長期在大陸發展的女星侯佩岑，也轉了文章，並寫「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，成為首位發文的台灣藝人。

除了侯佩岑，其他藝人像是陳小春、楊冪、還有與台灣男星吳奇隆結婚10年、有着「台灣媳婦」稱號的劉詩詩，也同樣轉發貼文，表示「堅持一個中國原則！#台灣唯一稱謂就是中國台灣省#。」