內地爆衛生巾偷工減料風波　到香港掃貨成小紅書熱話：要買半箱！

綜合內媒報道，近日內地多款衛生巾被爆有生產問題，包括測量產品長度不合規、以次充好等。社交媒體上有不少網民發帖稱，要到香港買衛生巾，或者尋求代購。



不少網民開始宣傳代購生意，包括到台灣、澳門甚至英國代購。（網絡截圖）

不少網民開始宣傳代購生意，包括到台灣、澳門甚至英國代購。（網絡截圖）

到香港買衛生巾成網絡熱話。（網絡截圖）

到香港買衛生巾成網絡熱話。（網絡截圖）

近日，內地有博主曝光，多款衛生巾實際長度與標示長度不一，如護舒寶雲感棉(頭部無棉版)標長284mm款，實際測量棉長僅為226毫米，相差58毫米；ABC日用輕透薄棉柔表層衛生巾標長為240毫米，實際長度為234毫米。而若如果考慮具備液態物質吸收功能的內吸收層，其長度差異更是顯著。

有消費者以長度問題質問品牌客服，多家衛生巾品牌客服回應稱，產品符合國家標準。其中ABC的客服回應稱：「如果覺得接受不了可以不買」，引發眾多網民不滿，後續該品牌將產品下架，11月22日，ABC創始人鄧景衡拍片致歉。

內地有博主曝光，多款衛生巾實際長度與標示長度不一。（網絡圖片）

據《新京報》報道，與「偷工減料」相比，衛生巾的質素與安全更受到消費者關注。在黑貓投訴平台上，共有2928條投訴中包含「衛生巾」關鍵詞。有消費者稱自己買的衛生巾拆開後發現有黑色異物，判斷「應該是霉點」。還有消費者投訴「衛生巾的材質粗糙，與皮膚接觸時感覺非常不舒服，甚至會引起輕微的瘙癢和刺痛感。」

到香港買衛生巾成網絡熱話

隨着衛生巾質素風波持續發酵，內地社交平台上也有不少網民發帖稱，要到香港買衛生巾：「以前是去香港買奶粉，現在變成買衛生巾，悲哀啊。」「我要打飛的去香港買衛生巾」「誰可以代港澳衛生巾的​」；甚至有網民詢問：「如果我買半個行李箱的量應該不至於收稅吧？」而不少民眾看見商機，開始宣傳代購衛生巾的生意，包括到台灣、澳門甚至英國代購。

到香港買衛生巾成網絡熱話。（網絡截圖）

不少網民開始宣傳代購生意，包括到台灣、澳門甚至英國代購。（網絡截圖）

到香港買衛生巾成網絡熱話。（網絡截圖）

到香港買衛生巾成網絡熱話。（網絡截圖）