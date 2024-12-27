內地人來港搶購衛生巾　資深代購塞爆篋　藥房老闆娘：銷量翻3倍

自2024年12月1日起，深圳市戶籍居民及居住證持有人可申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。消息一出，往返香港的深圳人數大幅遞增。根據入境處數據，12月1日「一簽多行」恢復首日，訪港旅客明顯增加。數據顯示有10.9萬個大陸訪客到港，為過去5個週日中最高，更是近期首次週日有超過10萬名內地遊客訪港。殊不知，在這些前往香港的人中，有一部分是衝著香港的衛生巾而去。她們拉著空行李箱過去，再拉著滿滿的一箱衛生巾而回，以抵禦內地的「衛生巾塌房」（內地衛生巾疑偷工減料風波）。



香港代購靠「塌房」事件，狠賺了一波內地的客戶。他們以一比一的匯率收費，每包還另收一元的代購費，跑一趟，也能賺上幾百塊。

有港人擔心，「奶粉熱」會捲土重來。香港代購自認，香港衛生巾被買到斷貨，只是代購們的一種行銷。現在香港的衛生巾存量仍然充足，香港人無需擔心。

不少女生覺得香港買的衛生巾比內地買的好用。（小紅書@矮老虎油）

本地店舖貨架仍有貨 內地網民稱飛的也要來買香港的（點圖放大瀏覽）：

+ 13

香港衛生巾品質比內地的好？

深圳人陳珊珊近期剛從香港拉了一行李箱的衛生巾回深。她從16歲開始，只使用香港的衛生巾，每去一次香港，便囤半年的量。她今年28歲，樂此不疲。有些親友評價她多此一舉，內地的衛生巾種類又多又便宜，非得常跑一趟去香港買。自內地的「衛生巾塌房」之後，親戚朋友們紛紛理解了她，並詢問她哪個牌子好用，能否幫忙帶一些回深圳。

比「衛生巾塌房」更早入坑的還有曼曼，她年初的時候去香港迪士尼，突然來例假，於是買了香港的衛生巾。

一用就感覺不一樣，和內地的衛生巾完全是不一樣的體驗。

自從使用了香港的衛生巾後，她才發現原來例假可以這麼輕鬆，姨媽巾不會黏悶，身體也不會感到搔癢。此前，她只覺得來例假時使用衛生巾非常悶熱、不舒服，有的時候還會長痘，她以為是自己的問題，也以為每位女性都有這樣的經驗。「塌房」前，她們幾乎沒有懷疑過內地衛生巾的品質問題，默默使用香港的衛生巾，成了她們心照不宣的秘密。

曼曼以前也認為專門來香港買衛生巾的人太誇張了，使用過後才發現香港和內地的生產標準是不一樣的。

雖然使用感千人千面，但香港的衛生巾生產標準是實地和內地不一樣，會更加嚴格。

一位香港藥局老闆娘認為，內地的衛生巾商家還挺無辜的，因為照理來說生產的是符合要求的產品。以商家來說，已達標的產品，也不會再花更多成本去提升。

香港的監管和檢測和內地不同，標準很高，所以相同的牌子，來了香港之後，質量也會變高。

香港消費者委員會曾測試香港市面上的45款衛生巾，價錢不等。結果顯示全部樣本不含有害物質及致病菌，不過並非越貴越好，有2款最貴的衛生巾會側漏。

香港市面上大部分的衛生巾牌子，內地也有販售。但據使用過的人回饋，體驗確實不一樣。而且，同一個牌子，香港的選擇會更多。香港衛生巾打折的時候價格相對內地便宜，香港商超常會有衛生巾優惠活動，香港本地人也常趁此時囤貨。根據觀察，去香港囤衛生巾的一般有這幾類族群：因內地衛生巾爆雷而跟風買進口衛生巾的、原本使用過香港衛生巾的、由親戚好友推薦種草的，還有一些人不找代購，而是搶購內地的進口衛生巾，例如去山姆購買。另外，有新聞介紹，去胖東來超市排隊搶購衛生巾的大有人在。

【延伸閱讀】日本Shopping 師奶遇「野蠻代購」激到震：做代購做出了優越感？

+ 15

香港代購：衛生巾需求暴漲

香港代購陳程十年來，第一次代購這麼多的衛生巾。即使在11月底的時候，第一次整個行李箱都裝滿的都是衛生巾，從香港帶回深圳。11月底，陸陸續續有以前的客戶諮詢她「是否可以代購香港的衛生巾」，隨後越來越多的人找上她代購。後來，她才清楚原來是內地的衛生巾「爆雷」了，她抓住了這個流量，在社交平台上發布了香港衛生巾代購的帖子，越來越多的內地女性成了她的客戶。後來，熱潮逐漸下降，衛生巾仍佔據她行李箱的半壁江山。除了常用的一些藥品、盥洗用品、人參等藥材，她代購最多的便是衛生巾。

她的收費標準是以一比一的匯率收費，例如一包衛生巾50元港幣，那她會收50元人民幣，另外一包加一元代購費。那些沒試過香港衛生巾的客戶躍躍欲試，一般試用一兩包，先看看體驗如何。那些長期使用香港衛生巾的客戶會擔心香港那邊缺貨，購買的量會更多。她來回一趟至少能帶六、七十包，而且只需要找到一兩家打折的商超購買，便能一趟搞定一行李箱。她自嘲，以前這些小利潤的很少有代購願意接，但是現在代購算是「沒落」了，也不嫌棄衛生巾不賺錢又佔空間了，能賺一點是一點。

一簽多行的新規落實之後，有深圳人不僅自己過去買，還短暫地成了香港衛生巾代購，作為連接內地女性和香港衛生用品的紐帶。不過，也有人在社群平台上評價，香港的衛生巾並沒有想像中的那麼好，也有長度不足、使用起來不舒服的情況，和內地的差別不大，代購這一波應該是在利用焦慮製造流量。而且，便利店實體店、網購平台都可以買到進口衛生巾，萬寧跨國也可以包郵到家，根本不需要代購。

沒必要，但代購確實需要蹭這波流量來增加業務量。

堅決使用內地衛生巾的阿齊認為，代購們總是在社交平台發布香港衛生巾遭搶購的帖子，其實是代購的營銷手段。她不管所謂「塌房」，覺得衛生巾只需要乾淨衛生，用起來沒有不適感就可以了，也不打算囤進口衛生巾。

塌房，指的是長度，不是全行業蟲卵黑心棉，我才不想聽風就是雨，自己的感受才是最真的。

【延伸閱讀】代購Hermès騙局！頂流網紅張大奕也中招3年損失千萬 揭騙徒套路

+ 35

香港藥局老闆娘：銷量翻3倍，但本地人不用慌

有一位香港部落客做了一期香港衛生巾測試的視頻，發佈在社交軟體上。影片中，部落客測試了6款香港的熱門衛生巾，其中5款的長度是達標的，1款差1.5cm。她用紫光燈照射，測試是否含有螢光粉，其中5款都是正常顏色，1款有點反光。她照射了內地同牌的衛生巾，發現反光更明顯。商家回覆反光是正常的，產品沒有添加螢光劑。有專業人士科普這種紫外線燈照出來的螢光反應，不是代表真的有螢光劑。衛生巾檢測的是可遷移的螢光劑，要專業的機器檢測。

測試顯示大部分香港衛生巾都可以放心購買，但有香港人評論，要防止內地人去香港哄搶衛生巾，以防又和當年的「奶粉熱」一樣，導致香港的娃娃都沒有奶粉喝。

搶完了？本地人用什麼？本地人不需要用了嗎？

一位香港藥局老闆娘表示，內地「衛生巾爆雷」後，來買衛生巾的消費者明顯多了很多，部分類型還缺貨了。藥局老闆娘說，最近的銷售量是以前的3倍，貨源也比較緊張，有些暫時還不能補到貨。這家店主要做街坊生意，目前暫時不怎麼缺貨。老闆娘觀察到，遊客區熱門牌被搶到缺貨的現象較為普遍。剛開始的時候，老闆娘擔心外邊遊客搶貨導致周邊街坊買不到，因為衛生巾並非獲利產品。也擔心供應商斷貨導致價格上調，導致街坊鄰居不滿。

現在的市場情況是稍微是平穩了一點，搶購熱潮下降了，市場上的貨源也相當充足。

市場上缺貨不僅是因為內地人的搶購，還因為原本在香港的人因為內地人過去香港囤貨，而有意識地囤起了貨。香港人馬姐認為，不應該如此反對內地遊客來購買衛生巾，因為內地遊客購買日用品刺激現在「沒落」的零售經濟，且遊客到港也需要吃喝住，能帶動香港的遊客經濟。她曾經在淘寶買過內地的衛生巾，結果長了火癤子，去診所花了3000元。內地衛生巾「爆雷」後，她深刻地理解大家來香港購買衛生巾的行為。

大家都是女性，都不容易，多點包容和關心。

衛生巾這個詞，在內地很少被直截了當地提起，女性們習慣用「M巾」、「姨媽巾」、「麵包巾」來指代。但在這樣隱晦的表達下，月經仍然像一條暗湧的長河，將所有的女性不分區域，緊緊地包裹相擁。

備註：文中人物為化名。

【延伸閱讀】女子寄7萬Hermès手袋突被順豐告知「中途燒毀」 無車禍證明惹議（點圖放大瀏覽）：

+ 48

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】