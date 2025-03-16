佛山私樓現疑似喪葬風骨灰房　樓價恐插水近千人示威喊拆掉｜有片

近日，一段廣東佛山天御江畔小區15棟一戶人家裝修的影片在網絡上廣泛流傳，疑似喪葬風的「骨灰房」裝修風格讓屋苑業主感到極度不安，網傳會被用作放置骨灰或供奉泰國靈童「古曼童」，業主更深恐當地樓價會因此插水。



昨日（15日）晚上更有近千住戶在涉事大廈外抗議示威，高喊「拆掉」，要求拆除疑似「骨灰房」。



佛山天御江畔小區15棟一戶人家裝修的影片在網絡上廣泛流傳，疑似喪葬風的「骨灰房」裝修風格讓屋苑業主感到極度不安。（影片截圖）

疑似喪葬風的「骨灰房」裝修風格讓屋苑業主感到極度不安。（影片截圖）

疑似喪葬風的「骨灰房」裝修風格讓屋苑業主感到極度不安。（影片截圖）

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綜合內媒報道，涉事業主在該屋苑的15棟豪氣購入3個單位。相鄰業主發現異樣，懷疑其裝修的是「骨灰房」，但涉事業主卻堅稱是用來供奉的「佛堂」。

影片顯示，涉事正在裝修的單位裡，滿牆深黑牆紙貼金佛像，一堵牆都是漆成黑褐色的「供龕」，並分成三四層，明顯不是櫥櫃、古玩架。整個單位氣氛詭異，不像是正常生活起居的裝修風格。

當地派出所及政府人員介入調查後指，根據該戶裝修報備的平面布局圖，室內設有佛堂，涉事單位業主公開承諾單位僅作自主使用，不開展任何經營性活動，也不會用作存放骨灰等用途。14日，涉事單位裝修工程暫時停工。

有屋苑業主稱，他們被這一事件搞得人心惶惶，睡都睡不好。

15日晚上有近千住戶在涉事大廈外抗議示威，要求拆除疑似「骨灰房」。（影片截圖）

15日晚上有近千住戶在涉事大廈外抗議示威，要求拆除疑似「骨灰房」。（影片截圖）

15日晚上有近千住戶在涉事大廈外抗議示威，要求拆除疑似「骨灰房」。（影片截圖）

天御江畔小區位於佛山市南海區里水鎮，該小區單位均價每平方米約2萬元人民幣，因為鄰近廣州，有許多在廣州上班的人士在此買樓定居。小區幾百米外，是一個名為永樂園的陵園。

事件觸發當地住戶連日來抗議示威，網傳影片顯示，15日晚上更有近千住戶在涉事大廈外抗議示威，要求拆除疑似「骨灰房」。

律師：在居民樓設置骨灰房涉嫌違法

北京市煒衡（廣州）律師事務所高級合夥人、律師陳博齊表示，如果業主是自住，存放自家已逝家屬骨灰，且未對其他鄰居造成不良影響，從法律層面來說，不算違法；但要是裝修成可存放多個靈位，後續用於出租或出售的「骨灰房」，則涉嫌違法。

陳博齊解釋：「畢竟商品房規劃用途是居住，擅自改成殯葬用途，既改變了原本規劃，又違背了民法典中民事主體不得違背公序良俗的規定，在居民樓設置骨灰房，必然會給其他居民帶來心理上的衝擊。」