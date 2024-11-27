肇慶一殯儀館被曝燉盅當骨灰盅用？　民政局：剩餘幾個同款全棄用

肇慶德慶縣殯儀館被曝用燉盅當骨灰盅。德慶縣民政局表示，館內的骨灰盅均通過正規渠道統一採購，免費提供給市民使用。目前，庫房剩餘的同款「骨灰盅」已全部廢棄不用，之後將繼續整改。



《極目新聞》報道，今年6月，陳先生的妻子在醫院建議下做引產，國家規定到了一定月齡的引產胎兒都要送到殯儀館處理，於是他們將胎兒送到德慶縣殯儀館辦喪事。

陳先生家中的骨灰盅。（極目新聞）

考慮到和普通逝者不同，陳先生向殯儀館要求一個小型骨灰盅，「工作人員就到庫房裏拿了一個小的出來。當時沒有心情去挑選，就直接拿走，之後裝殮了。這個骨灰盅單獨是不收費的，但在殯儀館辦喪事流程整個下來收費2000餘元」。

由於心情難以平覆，陳先生一家遲遲沒有為還未出生的孩子辦葬禮，骨灰盅一直存放在家。不久後，陳先生到醫院辦事，意外發現院內為病人燉營養品的燉盅，和家中的骨灰盅異常相似，他拍照後回家對比，竟發現兩者確實外觀相同，骨灰盅還貼有「家某福燉盅」標籤。

陳先生在醫院無意看到的燉湯盅。（極目新聞）

陳先生稱，自己反映該情況並非為了賠償，更多的是想要殯儀館解釋清楚，也想了解清楚其遭遇是否個別例子，若非他希望殯儀館方面作出改進。

據介紹，該款「家某福燉盅」的廠家為廣州一間家居科技公司，登記的主營行業為茶具套裝、其他杯子，碟、碗、湯鍋等，未涉及殯葬用品。網上未能搜出「家某福骨灰龕」的相關商品信息，或與該燉盅款式完全相同的骨灰盅。

在電商平台搜索到的同款燉湯盅。（極目新聞）

11月25日，德慶縣殯儀館工作人員表示，家屬辦理喪事時可以自帶骨灰盅，館方也會免費提供骨灰盅，方便家屬裝殮骨灰。對於前述問題，將向領導反映。

11月26日，德慶縣民政局殯改所工作人員稱，館內的骨灰盅均通過殯葬用品正規渠道統一採購，有好幾種款式可供逝者家屬挑選。接到前述問題反映後，已派人到殯儀館實地調查，在庫房發現還有4、5個同款產品，已讓殯儀館全部廢棄不用。

工作人員介紹，此前德慶縣殯儀館採取是由私人老闆運營，但11月已由政府收歸國有，統一管理，未來會逐步改進管理不到位等方面，也會更加嚴格管理購入殯葬用品的渠道。