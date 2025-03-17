宇宙礦工｜中國首個太空採礦機械人誕生　有望試驗性開採行星資源

《央視新聞》報道，專家介紹，基於現有的各種技術，人類有望在幾十年內實現試驗性開採近地星體上的太空資源。近日，中國首台太空採礦機械人在中國礦業大學誕生。



中國首個太空採礦機械人誕生。（央視新聞）

中國首個太空採礦機械人誕生。（央視新聞）

據介紹，該款多功能太空採礦機械人是由中國礦業大學機電工程學院教授劉新華教授團隊研發，為六足模式，有三個輪足和三個爪足，主要是為了適應太空中的微重力環境。

為了解決失重帶來的漂移，科研團隊想到了模擬昆蟲的爪刺結構，於是為太空採礦機械人設計了特殊的爪刺足。劉新華教授介紹，這些陣列式的爪刺，在微重力環境下能夠讓它固定住進行採樣，還能夠根據地形進行移動。

中國首個太空採礦機械人誕生。（央視新聞）

陣列式的爪刺能夠根據地形進行移動。（央視新聞）

報道指，太空採礦機械人要在太空星體上完成探礦採礦工作，還要面對極端溫差、真空、太空輻射以及重量體積限制等一系列難題。劉新華教授團隊給太空採礦機械人搭建了一個特殊的「訓練場」。團隊成員介紹，經過在沙盤上不斷訓練，目前，通過六足差動系統懸架、離合器等協同工作，太空採礦機械人已經可以根據工作環境調整自身結構形狀，適應地外星體的複雜地表環境。

中國首個太空採礦機械人誕生。（央視新聞）

專家介紹，基於現有的空間科學技術、航空航天技術以及採礦技術等，人類有望在幾十年內實現試驗性開採近地星體上的太空資源。

專家介紹，月球作為地球唯一的天然衛星，同時具有距地球相對較近的優勢和豐富的資源，目前對月球資源的探索研究全球關注度最高，科研投入也最大，月球資源極有可能成為人類最先開發利用的太空資源。

月球同時具有距地球相對較近的優勢和豐富的資源。（央視新聞）

此外，太陽系中數量眾多的小行星也蘊藏着豐富的礦產資源，其中近地小行星運行軌道距離地球較近，同樣開發利用相對便利，目前已初步掌握有1500多顆近地小行星具有非常高的開採價值和可採性。