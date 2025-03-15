電騙營｜台歌手受困緬甸最黑園區脫逃　走路一跛一跛、手臂有傷痕

台灣商演歌手，有「小翁立友」之稱的陳康岳，2024年9月被騙到緬甸的交克園區，昨日（3月14日）終於歷劫返台，他抵達桃園國際機場後一路上沉默不語，台媒稱他走路一跛一跛，手臂上還有明顯傷疤，頭髮更是已經被理成平頭。據了解，他出發時帶著不少行李，但回程時只有一個塑膠袋裝著少少的個人物品，行李都不知所蹤。



此前《香港01》曾採訪同樣受困交克園區的港男Andy，他去年12月脫困時說，至少七名香港人和過百名台灣人受困「交克園區」，他和陳康岳在同一組，他指出陳康岳因為與外界聯繫被抓到，被禁錮在小黑屋、更被毒打至滿地血迹。



陳康岳脫困後返台全程一言不發。（東森新聞）

在泰國失蹤的台中38歲商演歌手「康岳」，同Andy一樣被禁錮在「交克園區」。（康岳facebook）

電騙營死灰復燃｜港男受走私黃金引誘到緬甸 親述逃離最黑暗園區

Andy從緬甸獲救回港後接受訪問，希望不要有更多人被高薪工作誘騙。（周令知攝）

台媒報道，2024年9月3日，康岳在機場拍下一張機票照便前往泰國。據他友人表示，康岳本來只是要幫同行代購限量版佛牌，沒想到這一去就是大半年，杳無音訊。

康岳在機場拍下一張機票照便前往泰國。（翻攝東森新聞）

當時康岳曾偷偷向友人求救，透露行動遭受嚴格控制，業績未達標甚至會被電擊毆打，讓家人粉絲都相當憂心，更有脫逃出來的人指出康岳因為跟外界聯繫遭到毒打，恐受到嚴重傷害。3月14日傍晚他順利抵達台灣桃園機場，但是面對媒體詢問，他一路上低頭沉默不語，

台媒則目擊他手臂上出現明顯傷痕，人削瘦不少，抵達機場後一跛一跛的與警察離開機場上警車，配合台灣警方調查。

康岳手上出現明顯疤痕。（影片截圖）

全身行李都失蹤：返程只得一個膠袋

另外，台媒指出，康岳的行李也都不見蹤影，帶去的家當回來只剩手上的一袋塑膠袋裡少少的私人物品。

康岳的行李也都不見蹤影，帶去的家當回來只剩手上的一袋塑膠袋裡少少的私人物品。（東森新聞）

據了解，陳康岳抵達機場後由台灣刑事局移民署人員護送上豐原分局警車，預計警方稍晚將會深入了解詳細情況。