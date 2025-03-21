韓國擬第3季對中國團體遊客免簽證　外交部：符合雙方利益

韓國政府計劃今年第3季度面向中國團體遊客實行限時免簽證政策，以促進境內旅遊市場發展。對此，外交部發言人毛寧在周五（3月21日）舉行的例行記者會上表示，「中韓是近鄰，加強人文交流，符合雙方利益。」



毛寧表示，「中韓是近鄰，加強人文交流，符合雙方利益」。（外交部網站）

據韓國文化體育觀光部周四（3月20日）消息，韓國代總統崔相穆當天在慶州主持召開「民生經濟檢查會議」，會上相關部門聯合發布了包含上述內容的《訪韓旅遊市場全球提振戰略》。

根據計劃，韓國政府下月將發布針對中國團體遊客的限時免簽計劃，並爭取在通過國民意見徵集程序後，於今年第3季度全面實施。

中國駐韓國大使戴兵當日表示，此前中國於去年11月起對韓國試行單方面免簽，大大方便了韓國民眾赴華，受到韓國各界的歡迎和好評。相信中韓雙方推出便利化措施，將進一步促進兩國民眾常來常往、越走越親。

圖為2024年4月26日，身在韓國國家博物館的遊客剪影，在他們後方的是首爾塔。（Reuters）

同時，韓國政府計劃吸引北京、上海等中國一線城市20歲至30歲的自由行遊客，並針對中國二、三線城市開發體育、美食、美容、文化藝術等主題型旅遊產品，以吸引更多團體遊客。

此外，韓國政府還將於今年5月開通「入境遊一站式諮詢服務」平台，幫助地方自治團體和個體工商戶吸引更多外國遊客，並同步優化交通條件，以提升外國遊客對各地景點的可達性。