世界防治結核病日｜彭麗媛在北京調研學校結核病防治工作

中國國家疾病預防控制局官網消息，3月24日是第30個世界防治結核病日，中國的宣傳主題是「全面行動 全力投入 全民參與 終結結核」。習近平夫人彭麗媛近日在北京調研學校結核病防治工作。



近日，世界衛生組織結核病/愛滋病防治親善大使彭麗媛在北京市日壇中學調研學校結核病防治工作。國家衛生健康委主任雷海潮，北京市委常委、宣傳部部長孫軍民，國家疾控局副局長夏剛參加調研活動。

彭麗媛在日壇中學醫務室了解學校結核病篩查防控和日常健康教育情況。（國家疾病預防控制局官網）

彭麗媛在日壇中學參與結核病防治主題社會調研討論。（國家疾病預防控制局官網）

學校是結核病防控的重要方面。在日壇中學醫務室，彭麗媛等詳細了解學校結核病篩查防控和日常健康教育情況，希望學校把好結核病防控關口，讓結核病遠離校園。

彭麗媛在日壇中學參觀結核病防治主題生物課教學。（國家疾病預防控制局官網）

彭麗媛等還參觀了學校圍繞結核病防治主題開展的生物課教學、文創手工展、社會調研討論、短視頻錄製等系列活動，同學校師生親切交流。彭麗媛肯定同學們爭當志願者、積極參與結核病防治宣傳的熱情和社會責任感，鼓勵大家加強體育鍛煉，強健體魄，努力學習，提高科技和衛生素養，積極宣傳結核病防治和健康知識，為終結結核病流行作出貢獻。