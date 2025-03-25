侵華日軍「偽鈔戰」最新罪證：在港偽造國民政府法幣掠奪中國財富

今年是抗日戰爭勝利80周年。

《央視新聞》報道，3月25日，日本明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也向廣東省檔案館捐贈了一批有關侵華日軍在香港偽造國民政府法幣的日文檔案史料。他還捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊，對於研究日軍侵華史具有重要意義。



報道稱，這是侵華日軍在華南地區進行「偽鈔戰」的日文原始罪證在國內首次出現，證實二戰期間日軍利用「偽鈔」掠奪中國財富的事實。

聖戰記念 : 濱本部隊。（央視新聞）

松野誠也向廣東省檔案館捐贈了一批有關侵華日軍在香港偽造國民政府法幣的日文檔案史料。（央視新聞）

這批檔案史料記錄了日本陸軍省與侵華日軍「支那」派遣軍總參謀部關於在香港大批量偽造國民政府法幣的計劃，詳細記錄了偽造法幣的數量、地點、過程、分贓流向、使用規定等信息。

華南師範大學歷史文化學院教授肖自力表示，這批檔案史料具備重要的研究價值。侵華日軍對華「金融戰」對當時中國的經濟和金融秩序造成極大危害，「偽鈔」大量投放造成通貨膨脹，也可以大量套取戰略物資、外匯等等，達到「以戰養戰」的野心。

松野誠也捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊。（央視新聞）

松野誠也捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊。（央視新聞）

松野誠也捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊。（央視新聞）

松野誠也多次向大陸捐贈二戰期間侵華日軍第731部隊有關檔案、侵華日軍細菌戰史料等罪證。當天，松野誠也還在現場分享二戰期間日本對華「偽鈔戰」、華南地區日軍「毒氣戰」等「秘密戰」相關歷史和研究心得，表達以史為鑒的和平心願。