深圳網紅火鍋4人就餐後腹瀉嘔吐　店方：顧客自帶食品難界定責任

近期，深圳一間網紅火鍋店巴奴火鍋捲入食安爭議。深圳市民董女士與朋友7人於3月5日光顧該店後，其中4人出現腹瀉及嘔吐症狀，董女士更因不適發燒，需向公司請病假三日。事後，她向店方反映問題，惟雙方未能達成一致處理方案，引發關注。對此，巴奴火鍋回應稱，門店並無接獲其他顧客類似投訴，且顧客當日自帶食品，難以判定責任歸屬。



綜合深圳媒體報道，市民董女士與6名友人於3月5日晚到巴奴火鍋深圳卓悅中心店用餐，當晚合共消費約1500元人民幣，點選多達36款食品，包括毛肚、肥腸、鱿魚、蝦滑、肥牛等。

然而，當日凌晨起，董女士開始出現嘔吐、腹瀉及發燒症狀，整晚無法入睡，翌日即前往醫院求診，診斷結果為急性腸胃炎，需請假休養。後來，她與友人交流時發現，同行7人中有4人出現相似症狀，但程度各異。她懷疑，食物可能出現問題，遂於3月7日聯絡巴奴火鍋店方，並提交病歷單要求處理。

董女士一行4人食用完巴奴火鍋後幾人出現腹瀉等情況。

董女士一行4人食用完巴奴火鍋後幾人出現腹瀉等情況。

董女士一行4人食用完巴奴火鍋後幾人出現腹瀉等情況。

對於董女士的指控，巴奴火鍋方面否認食物存在問題。品牌相關負責人表示，門店收到投訴後已立即自查食材，並回訪當日其他顧客，未發現類似情況。

且店方翻查監控影片發現董女士等人當天曾自帶食品，包括白酒及透過網購送達的蟹柳。店方認為，暫難判定究竟是哪些食品導致不適，因此未能承擔全責，但仍提出可補償醫療費及就餐費，並與顧客積極溝通。

不過，董女士認為，巴奴火鍋的處理方式有刻意拖延之嫌。她指，自己早於3月7日提交病歷單，但店方在多次溝通後才告知，病歷需明確註明「因食用巴奴食物導致不適」，否則無法證明責任歸屬。

深圳巴奴火鍋卓越中心店。

董女士表示，「如果當初就告訴我們需要補充資料，我們完全可以再去醫院做檢查。但現在症狀消失了，他們才說要更詳細的證明，我覺得這是刻意拖延，讓我們無法提供證據。」她亦質疑，店方以顧客自帶食品為由，試圖推卸責任。她強調，當天自帶的蟹柳是密封包裝的熟食，且同行有一名完全不喝酒的朋友也出現不適，不應成為門店開脫的理由。

針對此類餐飲糾紛，北京乾成（深圳）律師事務所主任律師劉小前表示，食客如懷疑因進食某餐廳食物導致身體不適，應盡快保留證據，例如病歷單、發票、對話記錄，並於就醫時要求醫生註明可能原因。此外，店方亦應妥善保留當日食材樣本，以供檢測，確保可追溯性。

至於誤工費索償，根據《中華人民共和國食品安全法》，如餐廳經營不符合食品安全標準的食品，消費者除可要求醫療費及其他合理損失賠償外，亦可主張「十倍價款或三倍損失」的額外賠償，惟前提是能夠證明責任歸屬。

截至目前，董女士與巴奴火鍋尚未達成共識，雙方對責任歸屬仍存在爭議。