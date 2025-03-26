黃奇帆：中國製造並非閉門造車，十年內取得五大成就

3月25日下午，博鼇亞洲論壇2025年年會舉行「高端對話：中國改革與經濟前瞻」。中國金融四十人論壇學術顧問、重慶市前市長黃奇帆表示，「中國製造2025」是關於製造業發展極其重要的戰略規劃，現在回頭看，經過十年的努力，中國製造有了五大成就。



一是中國製造已經成為世界製造業33%比重的存在。2010年中國製造已是世界規模第一，但當時占全球製造業的比重為20%，現在占比已經達到了33%，是美國製造的2倍，日本和德國製造的4倍。

二是產業鏈體系有了比較完善的發展。中國有唯一把全球大中小產業鏈600多項全覆蓋的製造體系，並且其中有40%屬於全球第一規模。

三是產品結構出現了趨勢性的良好發展勢頭。2010年以前出口產品的70%以上是勞動密集型產業，裝備類、電子類等技術密集型製造品不及30%。而去年中國製造的總出口量比2010年翻了一番，且90%是資本密集型產品，勞動密集型僅占10%。

四是整個生產方式發生了深刻的變化。過去二三十年中國以加工貿易為主，去年6萬多億美元的進出口中加工貿易只占20%不到，70%以上是一般貿易。

第五，中國製造並不是「閉門造車」，十年間引進的外資比上一個十年翻了一番，對外開放勢頭非常好。當前全球平均每年外資引進總額約1.3萬億美元，美國是引進外資最多的國家，中國在十餘年來一直穩居世界第二。