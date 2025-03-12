《中國製造2025》走完第一步，接下來怎麼走？

撰文：許祺安
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十年前，中國推出「製造強國」戰略的首個十年綱領——《中國製造2025》，旨在提升中國工業的製造能力，擺脱「世界工廠」的角色，從勞動密集型的「車間」發展成為技術密集型、附加值更高的製造業強國。十年後，該戰略綱領到了「驗收」成果的時間節點，各方也想知道，《中國製造2025》在走完了「三步走」的第一步後，接下來要怎麼走。

根據《中國製造2025》規劃，中國計劃通過「三步走」實現製造強國的戰略目標：第一步，到2025年邁入製造強國行列；第二步，到2035年製造業整體達到世界製造強國陣營中等水準；第三步，到建國百年時，更加鞏固製造業國家地位，綜合實力進入世界製造強國前列。該綱領同時列明瞭力爭成為世界領先者的十大重點行業，包括：訊息技術、機器人、綠色能源和綠色汽車、航空航天設備、海洋工程和高科技船舶、鐵路裝備、電氣設備、新材料、藥品和醫療器械、農業機械。

3月11日，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）主辦「全球治理論壇」（2025年春季），本次研討會以「十年躍遷 中國製造」為主題，會上發布《十年躍遷：美國各界評估「中國製造2025」的文獻總結及「製造強國」的未來展望》智庫報告。該報告採用美國視角，從美國政府、智庫、媒體及行業等各界對近十年「中國製造」的多份重要文件及評論文章中來評估和梳理美方觀點，並圍繞戰略目標、進展與差距、大國競爭等層面對中國製造強國戰略的進程展開討論。

3月11日，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）主辦「全球治理論壇」（2025年春季）。（人大重陽）

報告在總結歸納美國相關文獻的基礎上，分析美國各界對近十年「中國製造」的評估心理發現：一方面，美國在事實層面充分認可中國製造業近十年來的快速發展，但也夾雜着對本國產業競爭力受衝擊的憂慮和焦慮；另一方面，美國普遍認為，儘管中國製造業在短期內取得顯著成就，但從長期來看，中國製造業的整體實力仍難以超越美國。基於這一判斷，美國認為應正視來自中國的挑戰，並迅速採取應對措施，以推動本國製造業復興，並在高端領域維持對華競爭優勢。連一向對華強硬的美國國務卿馬爾科・魯比奧也在2024年底發布文件承認，該規劃依託「國家-市場」協同機制，有效提升了中國在全球價值鏈中的地位，並可能借助製造業技術優勢，逐步取代美國在全球政治和經濟體系中的主導地位。

2024年9月，魯比奧發表《中國打造的世界：「中國製造2025」九年後》（The World China Made: 『Made in China 2025』 Nine Years Later）報告，深入分析了自2015年中國推出「中國製造2025」戰略以來，在高科技領域取得的顯著成就。這份報告是他2019年報告《「中國製造2025」與美國工業的未來》（Made in China 2025』 and the Future of American Industry）的延續，重新審視中國在這一計劃中的成果。魯比奧認為，中國已經不再是低成本製造的代名詞，而是全球工業和科技領域的一個強而有力的競爭者。報告同時指出，中國在「中國製造2025」中提出的十大高科技領域中，已有四個領域完全實現目標，包括電動車、能源和發電技術（包括核能和太陽能供應鏈）、高速鐵路以及造船業。此外，中國在航天、生物技術、新材料、機器人和製造工具、半導體等領域也取得部分成功。唯一未達成目標的是農業機械。

基於對魯比奧報告以及美國智庫、媒體觀點的分析，人大重陽發布的報告認為，美國對近十年「中國製造」的認可主要體現在技術突破、執行有效性及可持續發展潛力等方面，例如肯定中國核心技術進步和政府推動高科技發展所做的努力。然而，美國同時指責中國在貿易上的「不公平行為」，並否認其自主創新能力。此外，美國對中國製造業發展戰略持警惕和恐懼心理，認為其威脅美國安全，尤其在「軍民融合」政策下，人工智能、半導體、通信技術等可能被中國軍方利用，並影響美國供應鏈安全。美方批評稱，中國通過技術投資、經濟脅迫和貿易規則操控，試圖掌控全球供應鏈關鍵環節，可能引發供應鏈中斷甚至地緣政治衝突。

2025年1月21日，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）宣誓就任後發表講話。（Reuters）

報告警惕道，美國在感受到威脅的同時，也對自身製造業發展保持信心，甚至帶有某種傲慢態度。美方認為，美國製造業具備獨特的高端製造優勢，發展必然會超越中國，「美國贏，中國輸」的邏輯在製造業同樣難以撼動，並下定決心與中國展開製造業競爭，以維持自身的全球主導地位。

在上述基礎之上，報告建議，中國應更加自信推進製造強國進程。輿論上，要主動構建國際話語體系，積極回應敏感議題，引領全球製造業討論，掌握議題主動權；科技上，要以產業創新帶動科技自主，推動智能製造在數字經濟中的份額，特別是提升航空航天、生物技術、新材料、高端晶片等高端製造的佔比；產業鏈上，要加強內循環支撐與全球佈局，調整製造業發展格局，從「兩頭在外」轉向「兩頭向內」，由「被動參與」轉為「主動引領」，走出一條由內生髮展到國際拓展的製造業全球化新道路。

最後，報告結合多份美國代表性文件，並通過我國當前的製造業實踐分析得出結論，預計在2030年，中國智能製造將成為全球應用中心。目前，中國在新能源汽車、機器人、無人機、通信技術、航空航天、工業網路等領域已展現出強勁的發展潛力。人工智能將在製造業等關鍵領域帶來巨大增長機會，進一步推動中國智能製造的發展。

2025年1月27日，圖中可以看到中國人工智能企業深度求索（Deepseek） 和美國人工智能企業OpenAI的標誌。（Reuters）

在專家研討環節，圍繞中國製造接下來怎麼走，國家訊息中心訊息化和產業發展部主任單志廣表示，中國製造業發展需在全球視角下理性評估，美國的解讀僅供參考，關鍵是建立自主的科學認知。面向2035和2049年，中國製造要向網聯、物聯、數聯、智聯演進升級，從效率提升向價值創造跨越，以高質量發展應對全球競爭和挑戰。

北京大學經濟學院院長張輝則表示，在AI領域，隨着DeepSeek等企業的湧現，已深刻提升國內外對中國科技與經濟發展評判，未來世界也會進一步重估中國製造競爭力，發現更多中國製造價值。商務部研究院國際市場研究所所長許英明則說，面對更加複雜嚴峻的國際經貿環境，中國需要積極應對國際貿易數字化、綠色化發展趨勢，引導企業加強合規體系建設，推動中國企業，特別是製造業高質量「走出去」。

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