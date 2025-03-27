汕汕高鐵新進展｜世界首條時速350公里單洞雙線高鐵海底隧道貫通

《新華社》報道，3月26日，世界首條時速350公里單洞雙線高鐵隧道——汕頭灣海底隧道成功貫通，標誌着連接汕頭與汕尾的「黃金通道」取得突破性進展，創造了國內外海底隧道建設多項紀錄。



汕頭灣海底隧道成功貫通。（汕頭新聞）

據介紹，汕汕高鐵連接廣東省汕頭市與汕尾市，其中，汕頭灣海底隧道全長9781米，最深處距離海面98.5米，地質構造及水文地質條件複雜，被譽為目前在建難度最高的隧道之一。中國鐵設汕頭灣海底隧道專業負責人霍飛介紹：「隧道不僅要在8度的高烈度地震區穿越17條斷層破碎帶，其中包括8條活動斷層，還要承受海底近1兆帕的超高水壓及強腐蝕性海水的多重壓力。」

汕頭灣海底隧道成功貫通。（新華社）

汕汕高鐵項目總工程師安夫順說，施工期間，隧道建設、設計、施工等單位合作，聯合國內頂尖院士科研團隊開展重大科研立項攻關，合力攻克難題。一系列創新技術不僅讓汕頭灣海底隧道成為「抗壓抗震抗腐蝕三料冠軍」，還創造了多項深海隧道建設紀錄：世界首條時速350公里單洞雙線高速鐵路海底隧道，世界已貫通最大開挖直徑鐵路海底隧道，國內穿越活動斷層最多的鐵路海底隧道，國內開通水壓最大的海底隧道。

盾構機施工現場。（新華社）

「汕頭灣海底隧道的順利貫通，為汕汕高鐵全線如期開通運營打下了堅實的基礎，為國內外類似工程建設提供了有益參考借鑑。」中國鐵設汕汕高鐵項目總工程師李為說。未來，汕汕高鐵全線建成通車後，將與廣汕高鐵、漳汕高鐵、福廈漳高鐵、溫福高鐵、甬台溫高鐵共同構成國家東南沿海高鐵通道，途經廣東、福建、浙江三省15個城市，打通大灣區經粵東、海西經濟區直達長三角的通道。