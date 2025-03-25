全球「最佳公共交通系統」排名出爐　香港勇奪世一　中國城市霸榜

英國旅遊雜誌《Time Out》，日前調查了來自50多個國家超過18500名當地居民，了解他們對自己城市公共交通系統的評價，並公布最新2025年「最佳公共交通系統」調查排名。



結果顯示香港奪冠，台北則進步3名，擠進前五。

全球「最佳公共交通系統」排名出爐 中國城市霸榜 香港勇奪世一（01製圖）

98%受訪者讚香港公共交通系統 前5位有4個是中國城市（點圖放大了解更多）：

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據《Time Out》的調查報道，有高達98%的香港人給予自家公共交通系統正面評價。而上海和北京則分別位居第2、3名。第4名則是阿聯酋的阿布扎比。

值得注意的是，這次前19名中，亞洲城市就佔了一半以上，而紐約、巴黎等歐美大城市則未能擠進前19強。

台北市在去年排名第8，今年則躍升至第5名，在訪問中，有88%的民眾肯定台北公共交通系統的表現。且台北還匯集各種公共交通工具，包含2007年啟用，以快速、方便聞名的台灣高鐵，台北捷運也以乾淨、準時著稱；另外，巴士網絡皆設有電子看板和雙語站名；民眾還能使用悠遊卡租借YouBike，輕鬆穿梭市區。

6至19名的排名依序是，英國倫敦​、奧地利維也納​、韓國首爾​、印度孟買​、卡塔爾多哈​、印度德里​、新加坡​、瑞士蘇黎世​、英國布萊頓​、英國愛丁堡​、挪威奧斯陸​、印尼雅加達​、波蘭華沙​、愛沙尼亞塔林。

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