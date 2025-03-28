緬甸地震．有片｜雲南瑞麗水塔傾瀉沖擊路人　憂餘震居民不敢回家

緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動，其中位處中緬邊境的瑞麗震感強烈，有房屋損毀，更傳出有民眾受傷。網絡上有多段影片看到民眾在逃跑，磚瓦石塊掉落，亦有影片可以看到大量的水突然傾洩而出沖到路邊的街道，民眾們慌忙逃跑，水退去後有民眾疑似倒臥街邊，救護車前往救治。



據瑞麗當地居民明明向《香港01》記者說明，瑞麗市財富廣場有水塔傾倒，棚子倒塌，大量的水沖入街道，亦有磚瓦石塊掉落，目前官方未公布傷亡情況。



瑞麗市財富廣場有水塔傾倒，棚子掉落，大量的水沖入街道，亦有磚瓦石塊掉落。(影片截圖)

瑞麗市財富廣場有水塔傾倒，棚子掉落，大量的水沖入街道，亦有磚瓦石塊掉落。(影片截圖)

網傳影片則可以看到被水沖刷過的街道有民眾倒臥一旁，救護車前往救治。(影片截圖)

網傳影片則可以看到被水沖刷過的街道有民眾倒臥一旁，救護車前往救治。(影片截圖)

網傳四段影片可以看到，第一段和第二段影片拍攝於瑞麗市財富廣場附近街道，因高樓有水塔傾倒大量的水沖入街道，第三段影片則可以看到因為大量的水沖刷、磚瓦掉落等出現傷者，第四段影片則是瑞麗市的居民在地震發生時在室內購物時因地震而搖晃情況。

20樓居民無電梯也不敢返家：擔心會有餘震

瑞麗居民明明透露，在地震發生時她在午休，發現是地震時以為自己還在做夢，她當時抱著小兒子跑下20樓，家中房間的燈掉落，部分物品碎裂，但家人都平安。自己大兒子就讀的小學今日宣布下午停課並稱「開學時間待定」，並要求所有住校生返家。

明明表示，不少瑞麗居民擔憂還有餘震，尤其是住在高樓的人。她的鄰居不少都已經打包好行李打算回農村的親朋好友家暫住。

明明表示，自己家住在20樓，物業表示電梯停止運行要等有關部門檢查後才能使用，「我們沒有地方可以去，爬20樓電梯回家也不現實，只能等電梯檢查完再回家。」

緬甸媒體指，此次地震在當地造成超過50人死亡、300人受傷。據了解，內媒報道指，雲南瑞麗有房屋受損、人員受傷。當地已組織救援人員集結，各項工作正在進行中。

緬甸7.9級地震｜雲南瑞麗棚子塌陷、牆體裂開 民眾狂奔影片曝光

緬甸地震｜雲南震感強烈有人受傷 瑞麗有大廈變瀑布、電線桿倒塌