陝西成功試飛首架噸級液氫eVTOL　續航1000公里低空經濟有望增程

近期，由北京和陜西兩地企業聯合開發的國內首架噸級液氫電動垂直起降無人機，在陝西寶雞市試飛成功。液氫作為一種清潔新能源，能量密度遠高於傳統航空燃料和電池，單次續航有望突破1000公里。



據陜西發布，1月9日，在陜西省寶雞市鳳翔高新技術產業開發區，隨著噸級液氫電動垂直起降無人機平穩降落，北京和陜西兩地企業聯合開發的國內首架噸級液氫電動垂直起降無人機試飛成功。該款飛行器單次續航有望突破1000公里。

據《每日經濟報道》，西安「追夢空天」公司為此次試飛提供了DF600「驚鴻」無人機，載重能力為120公斤至160公斤，起飛重量1.2噸。由清華大學科研團隊組建，致力於研發混動傾轉旋翼無人機。

追夢空天認為，此次完成國內首型噸級液氫動力eVTOL試飛，是對液氫作為飛行器能源解決方案的一次成功驗證。未來可能應用於大型物流運輸及消防。

1月9日，中國首架噸級液氫電動垂直起降無人機在陝西試飛成功。

關於液氫的優勢，有業內人士表示，液氫技術比較成熟，液氫無人機能量密度，續航里程，續航時間都是鋰電無法比的，具有很大競爭優勢。且氫氣熱值高，是現有化石燃料的理想替代品，這一特點也將在實現能源替代以及交通工具輕量化方面發揮重要作用。

一家頭部eVTOL（電動垂直起降飛行器）廠商相關人員介紹，他們現在試飛過最長里程是200多公里。意味著，這款噸級液氫動力垂直起降無人機續航里程將大幅超過當下普通使用鋰電池的eVTOL。

不過，中集集團總裁戰略顧問鄭賢玲則認為：「液氫應用於航天領域是因為後者對燃料重量有要求，而且不計成本。大面積使用液氫成本過高，不是很實用。」她認為，未來長距離的運輸方式中若一定要使用氫能，應該是高壓儲氫最划算，若未來要實現大體量的民用儲運氫氣，應該是管道運輸加高壓儲氫。