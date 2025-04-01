河南枯井發現近百具抗戰將士遺骸　頭骨被子彈貫穿　最小未滿15歲

河南襄城一口枯井發現近百具抗戰士兵遺骸，年紀最小不足15歲，其中多具頭骨上有子彈貫穿傷，腿部等處有明顯斷裂。



湖南省龍越和平公益發展中心秘書長微博@余浩BUG介紹，河南襄城枯井陣亡將士遺骸收殮工作已告一段落，工作人員從枯井中收殮了八十多具遺骸，遺骸保存依舊完整，還發現有許多未發射的子彈，和花露水以及劍鞘。

目前，骸骨正在鄭州大學實驗室進行骸骨分析和頭骨覆原，「希望都能夠找到他們的家人，帶他們回家」。

河南襄城一口枯井發現近百具抗戰士兵遺骸。（微博＠余浩BUG）

遺骸保存依舊完整。（微博＠余浩BUG）

今年2月，湖南省龍越和平公益發展中心英魂回家項目官方微博發文稱，2010年，襄城當地學者發現枯井埋葬士兵線索，十幾年來無數次調研走訪了解歷史原委。

1944年4月，日軍6萬餘人分路進攻豫中。5月許昌淪陷後，日軍西進，襄城縣「三冀」（前冀、中冀、後冀三村）阻擊戰打響，12軍20師與敵血戰，死傷無數。戰鬥結束後，當地百姓為陣亡將士收屍掩埋。中冀村90多歲的村民稱，村內一口枯井曾埋了上百具陣亡將士屍體，並立碑銘記，但隨着年月過去，井和碑全部被夷為平地。

河南襄城一口枯井發現近百具抗戰士兵遺骸。（微博＠英魂回家）

今年2月，英魂回家項目組正式立項，鄭州大學歷史學院生物系考古專家給予技術支持，聯合河南關愛抗戰老兵志願者團隊啟動遺骸搜尋行動。經過表層覆土清理、深入發掘和搜尋，已陸續收殮出多具將士骸骨，以及軍旗、帽徽、子彈、炮彈殼等遺物作為遺骸身份佐證物。