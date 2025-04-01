國產C909飛機進軍東南亞　首次交付老撾航空

周日（3月30日），中國商飛公司向老撾航空公司交付首架C909飛機，這是中國的噴氣式客機首次進入老撾市場，標誌着中國商用飛機國際化發展邁出新步伐。



去年珠海航展上展出的C909飛機。（中新網）

C909首次進入老撾市場。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，這架編號為RDPL-34229的C909飛機採用90座全經濟艙佈局，內外部標識標牌為老撾語，外部塗裝為定製化設計，機尾印有老撾國花佔芭花。該機以租賃的形式交付老撾航空公司，將在老撾完成一系列準備工作後投入航線營運。

C909飛機是中國自行研製的渦扇支線客機，航程2225至3700公里，可執飛大部分老撾國內及周邊區域國際航線。此外，C909飛機具有良好的高溫性能和短窄跑道起降能力，對東南亞區域的營運環境具有較強的適應性。該機型現已交付162架，累計營運645條航線，通航158座城市，安全運送旅客超2000萬人次。

2025年3月18日，老撾民航局向中國商飛公司頒發C909飛機型號接受證。（央視新聞）

老撾航空公司是載旗航空公司，在老撾民航運輸業中佔有重要地位。（央視新聞）

2025年3月18日，老撾民航局向中國商飛公司頒發C909飛機型號接受證（ATC），意味着該機型已具備在老撾開展商業運行的基本條件。中國商飛公司成立專項團隊，協助老撾航空公司開展手冊準備、人員培訓、航材保障、維修能力建設等多項準備工作，並派出包含飛行、乘務、運控、維修等多個專業的支持團隊，全力保障C909飛機在老撾安全高效運行。

老撾航空公司是載旗航空公司，在老撾民航運輸業中佔有重要地位，是促進老撾及周邊區域互聯互通的重要力量。當前，老撾航空公司正在進行運力擴張和機隊更新，此次租賃C909飛機有助於該航司進行運力補充和機隊升級，更好地滿足日益增長的老撾航空運輸市場發展需求。