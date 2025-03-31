東航C919機隊規模達10架　開通第12條「西安⮂廣州」直航定期航線

據中國東方航空消息，國產大飛機C919再拓航線版圖。3月30日上午，機號為B-919E的C919客機執行MU2303航班，搭載151名旅客，從西安咸陽國際機場起飛，歷時近3小時順利抵達廣州白雲機場，標誌着C919正式投入「西安—廣州」直達往返航線運營，亦是東航C919開通的第12條定期商業航線。



根據安排，C919機型執行的西安—廣州航班號為MU2303/MU2312，每日往返一班。其中，MU2303於08:25自西安起飛，11:10抵達廣州；MU2312則於12:15從廣州起飛，14:45抵達西安。該航線為C919繼西安—北京大興、西安—上海虹橋後，在西安開通的第三條定期商業航線。

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

東航表示，現時C919機隊規模已達10架，累計訂購105架。自2022年12月9日接收全球首架C919以來，於2023年5月28日完成首次商業載客飛行。至2025年3月30日止，東航C919已先後投入上海虹橋—成都天府、北京大興、北京首都、西安、廣州、太原、重慶、武漢、香港、瀋陽，以及西安—廣州等12條航線，覆蓋10座城市。

據統計，東航C919累計安全飛行時數已超過2.3萬小時，執行商業航班超9600班次，累計承運旅客突破127萬人次。東航強調，將繼續穩步推進C919的商業化運營與航線擴展，持續推動中國自主研發大型客機的市場化進程。