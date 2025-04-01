解放軍東部戰區今次演習未公布｢代號｣？　專家：說明已成家常便飯

周二（4月1日）開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

值得注意的是，與以往不同，今次演習並未公布「代號」，有內地軍事專家表示，這說明演習對於解放軍來說已是常態。



東部戰區軍演畫面。（東部戰區）

東部戰區軍演畫面。（東部戰區）

解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島。（東部戰區）

解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島。（東部戰區）

據《環球時報》報道，與2024年解放軍東部戰區先後在5月份和10月份開展的「聯合利劍—2024A」演習和「聯合利劍—2024B」演習不同，解放軍今次演習沒有公布代號。對此，軍事專家、國防大學國家安全學院副教授張弛表示，「這很大程度上說明解放軍今天的相關演習已經是一種常態，對解放軍而言是家常便飯了。」

東部戰區發布軍事行動主題海報《進逼》。（東部戰區）

海警艦艇編隊按一個中國原則環台島執法管控。（東部戰區）

東部戰區發布動畫。（東部戰區）

東部戰區發布動畫。（東部戰區）

東部戰區稱賴清德「借殼毒台」、「破殼毀台」。（東部戰區）

解放軍通過近年來在台海舉行的一系列演習，有力提升了解放軍的備戰打仗能力。張弛進一步表示，這些演習不但錘煉了戰鬥精神，而且錘煉了任務部隊的心理素質和過硬作風，使官兵能夠以良好的狀態執行貼近實戰的各項任務。其次，常態化演習有利於熟悉戰場環境。隨着演習不斷向縱深推進，距離台島越來越近，這有利於解放軍進一步熟悉和掌握台海戰場的環境。第三，常態化演習提升了作戰能力。高強度的演習提高了解放軍聯合作戰的水平，各類武器裝備也經受住了考驗，表明解放軍作戰能力在持續提升。

與2024年解放軍東部戰區先後在5月份和10月份開展的「聯合利劍—2024A」演習和「聯合利劍—2024B」演習不同，解放軍今次演習沒有公布代號。（東部戰區）

與2024年解放軍東部戰區先後在5月份和10月份開展的「聯合利劍—2024A」演習和「聯合利劍—2024B」演習不同，解放軍今次演習沒有公布代號。（東部戰區）

軍事專家張弛表示，「這很大程度上說明解放軍今天的相關演習已經是一種常態，對解放軍而言是家常便飯了。」（東部戰區）

軍事專家張弛表示，「這很大程度上說明解放軍今天的相關演習已經是一種常態，對解放軍而言是家常便飯了。」（東部戰區）

張弛說，此次演習體現了解放軍堅決捍衛國家主權統一和領土完整的堅定意志和強大能力。「只要『台獨』分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步，『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連得越緊，我們封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊。解放軍在台海作戰的工具箱是越來越豐富了，手段也越來越多樣化了，拳頭越來越硬了。」