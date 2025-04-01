小米SU7自撞爆燃3女大生亡　死者父：女兒和同學活活燒死遺體碳化

內媒報道，3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡。有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。



內媒《南方都市報》4月1日下午報道，其中一名遇難者的父親羅先生表示，「我女兒和她的同學被活活燒死，第三位女孩被送到醫院搶救無效死亡。我在殯儀館見到女兒的遺體已經碳化了。小米汽車所謂的工作小組至今都沒有跟我們接觸過」。



3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

涉事車輛。（南方都市報）

事故現場。（南方都市報）

涉事車輛。（南方都市報）

涉事車輛原貌。（網絡圖片）

報道指，羅先生表示，「我們來自湖北大冶，車主是我女兒的男朋友，事故發生時他的手機後台預警了，他打電話給我兒子，我們才知道這個事情。得到消息我們馬上趕往樅陽縣，花了3個小時趕到的時候，現場已經被封鎖了。我們是從交警支隊那邊得知，我女兒和她的同學已經被活活燒死，第三位女孩被人砸破車窗拖出來，送到醫院搶救無效死亡」。

「只剩下骨頭架子了」

羅先生說：「我到殯儀館去做DNA採樣，見到女兒的遺體已經碳化了，你知道什麼叫碳化嗎，也就只剩下骨頭架子了。」羅先生悲痛地說道，「我的家已經『塌了』，孩子爺爺奶奶知道這個消息，他們都有高血壓，不知道熬不熬得過去。」

羅先生表示，銅陵市政府成立了專案組。其還表示，「小米汽車所謂成立的工作小組直到現在都沒有跟我們接觸過，一直在冷處理。目前我們得不到任何的進展。交警部門說要固定證據，在事故調查完整之前，不方便對外公布」。

報道又引述事故車輛車主表示，「距離事故發生已經是第4天了，小米沒有主動聯繫過我們，客服部對家屬以及對外的說辭與實際不一樣」。

涉事車輛。（正在新聞）

小米公司於4月1日回應事件，稱據初步了解，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速。隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為97km/h。專項小組將在警方的許可與指導下，與事故受難者家屬取得聯繫，全力協助善後事宜。

小米汽車客服人員曾回應《南方都市報》稱，「目前公司已經成立專門工作小組趕赴現場，會全力配合警方和家屬對事故進行詳細的還原調查」。