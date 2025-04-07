美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布「對等關稅」計劃，中美貿易戰升溫。《新華社》4月4日發佈一段時長3分鐘的AI生成科幻影片《塔·里·夫》，抨擊特朗普關稅政策。



新華社AI科幻驚悚片《塔·里·夫》。（影片截圖）

據《新華社》介紹，「塔·里·夫」即是「Tariff」（關稅）的音譯。在片中，機械人「塔·里·夫」是美國政府研發的人形兵器「國際財政職能戰術智能機械人」（Technical Artificial Robot for International Fiscal Functions）。指令是「執行國際財政行動」「向進口商品徵收關稅」，終極指令是「保護美國國家和人民的利益」。

新華社AI科幻驚悚片《塔·里·夫》。（影片截圖）

然而，機械人的創造者馬洛里博士不加節制，讓「塔·里·夫」一次又一次調高關稅，無視過高的關稅給本國國民經濟帶來的災難，機械人計算出自己徵收過高關稅的這一行為已與「保護美國國家和人民的利益」這一終極指令完全相悖。最後，「塔·里·夫」選擇自我毀滅，以最大程度地遵守自己的終極指令。

馬洛里博士讓「塔·里·夫」一次又一次調高關稅。（影片截圖）

新華社AI科幻驚悚片《塔·里·夫》。（影片截圖）

《新華社》還提到，該影片引發多家外媒關註，並指《時代》周刊的文章讀懂了「塔·里·夫」名字裏的隱喻，讀懂了特朗普政府層層加碼的關稅最終都由美國消費者承受，也讀懂了「塔·里·夫」走向自我毀滅的心理邏輯。