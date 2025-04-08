美國關稅｜專家：中國應加大多元化外貿戰略　推動強勁內需市場

美國政府4月2日宣布對所有貿易夥伴征收「對等關稅」後，中方立即反擊，而中方反擊又再次引來特朗普威脅，表示將對中國再加徵50%關稅。



對於美國行為，中國國際經濟交流中心美歐研究部副部長張茉楠在接受央視採訪時表示，中國應加大力度實施多元化外貿戰略，推進貿易網絡建設；同時做大國內統一大市場和強勁內需市場是根本。



央視《新聞1+1》節目中，中國國際經濟交流中心美歐研究部副部長張茉楠針對「面對美國關稅，中國要如何幫助外貿企業減少」時表示，目前中國面臨著非常嚴峻的外部形勢。一方面，中國作為全球最大的中間品貿易大國，已經深度融入全球產業鏈和供應鏈體系當中。企業作為產供鏈重要一環面臨著來自外部的直接、間接沖擊。很多企業是進口資源的企業，也是出口企業。對於他們中國未來要在整個產供鏈體系方面，更大力度支持中間品貿易，來降低中間品貿易的成本。

中國國際經濟交流中心美歐研究部副部長張茉楠

從中長期角度來講，要充分利用已有的多邊、雙邊自貿體系，包括一些貿易協定，來更大力度提高競爭力，削減貿易壁壘和成本。比如已經推進的RCEP，相關企業包括政府相關主管部門，應該支持企業充分利用原產地規則和一系列貿易的優惠措施，來降低成本，來排除現在貿易壁壘的幹擾，推動區域經濟一體化。從政府的角度來講，也應該更大力度實施多元化的外貿戰略，特別是應該更大力度推進貿易網絡的建設。比如與更多國家去商簽多邊、雙邊的自由貿易協定，充分利用自由貿易協定，包括零關稅來降低貿易戰所帶來的沖擊。短期和長期結合，從根本上解決現在的沖突和矛盾。

內需強大是中國經濟具有韌性的基本要素。（新華社）

張茉楠強調，應對美國「關稅戰」，做大國內統一大市場和強勁內需市場是根本。

她指出，在全球貿易保護主義和逆全球化的時代，市場是最稀缺的資源，而開放的市場更為稀缺。美國之所以能夠揮舞關稅大棒，也恰恰就是利用他本土市場的規模和吸引力，能夠讓其他國家在對美的投資和貿易當中處於劣勢。而對中國來說，未來培育中國的統一大市場和更強勁增長的內需市場，是應對關稅戰和貿易保護的根本。讓中國的內需和市場資源煥發出更多活力，通過統一大市場的建設，吸引全球更高端的要素和資源。

張茉楠表示，中國的內需也是其他國家的外需，中國通過推動強大的內需市場和內需戰略，實際上也為全球經濟提供了更加穩定的增長動能和源泉。未來中國更應該圍繞市場準入等方面，來推動新一輪高水平開放，能讓中國的營商環境給其他國家帶來更大的吸引力和未來良好的外部環境。