特朗普關稅｜連台積電都撐唔住跌停！網紅Joeman慘蝕崩潰到食泥

特朗普關稅大刀狂砍全球，台股於4月7日經歷「黑色星期一」洗禮，超過1700支股票跌停，「護國神山」台積電也逃不過，網紅Joeman更疑似崩潰跑到公園，真的吃起土來。



自稱「台積電純愛戰士」的Joeman，手上還持有Tesla（特斯拉）等大公司的股票，比特幣也持有不少，日前台積電下跌他依然超有信心，甚至叫員工「趕快去加倉」，信心喊話「支撐就在你面前」，對台積電反彈相當有信心，但昨天「黑色星期一」見護國神山跌停至848元後鎖死，直接打碎他跟員工們的希望。

Joeman食泥截圖：（按圖了解）



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昨日他乾脆直接拍影片，坐在公園一邊傻笑吃泥土一邊說：

．「說好的支撐已經消失了⋯」

．「土啊，如果配上一點砂糖之後，吃起來就像Oreo欸。」



讓不少人擔心他是否真的真的出事，紛紛留言關心：

．「台股跌停、以太幣跌到1490、美股也大跌。求joeman心裡陰影面積」

．「已經跌瘋了」

．「謝謝韭man的公園對決，我已經卡好位了」



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