大加美農產品關稅、停芬太尼合作！新華網高層：中方準備放6大招

美國總統特朗普（Donald Trump）7日警告，假如中國不收回對美國的反制關稅，美國將在9日起對中國貨品加徵額外50%關稅。白宮指，若加上即將實施的34%「對等關稅」，今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。



官媒新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」8日（周二）引述消息發文指，中方已經準備了至少6大招，以反制美國關稅措施。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

一、大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅

文章稱，鑒於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。

二、禁止美禽肉輸華

文章稱，鑒於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方，禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。

三、暫停中美芬太尼合作

文章稱，由於美方再次加徵50%關稅，中國政府正考慮停止與美方的芬太尼合作。很簡單，美方根本無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

四、服貿領域反制措施

文章稱，這包括限制美公司參與採購、限制開展法律諮詢等業務合作。美國對華服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

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五、禁止進口美國電影

文章稱，據有關專家透露，鑒於美方威脅升級對華關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。

六、調查美企在華知識產權獲益情況

文章稱，鑒於美相關企業在華獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況開展調查。

文章又稱，「我們沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好了應對衝擊的各種準備」，又稱「這個世界，出來混，總是要還的，關稅戰給美國帶來的風暴，才剛剛開始」。