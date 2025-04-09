央視指「美國一邊打貿易戰一邊求雞蛋」 　網民諷：只配吃臭蛋

美國政府正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs），其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。



央視報道，美國正陷入一場雞蛋荒，報道指出，美國政府一邊高調揮舞關稅大棒，對歐盟鋼鋁產品加徵關稅，卻又低聲下氣地給歐洲國家寫信，緊急求購雞蛋，標題「美國一邊打貿易戰一邊求雞蛋」迅速登上微博熱搜。



此前有台媒諷刺中國人吃不起茶葉蛋，現在亦有內地網民諷刺美國，「現在吃不起茶葉蛋的是誰？」，更有網民批評美國「只配吃臭蛋！」



圖為2025年2月13日，美國紐約一家超市的雞蛋接近售罄。（Getty Images）

據此前報道，美國蛋荒問題持續惡化導致價格飆升，超級市場經常出現限購或雞蛋貨架被清空的情況，近日更有不少民眾在墨西哥和加拿大採購較廉價的雞蛋，然後偷運回國。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋，有可能傳播疾病。與此同時，有意大利媒體報道，美國向意大利尋求進口雞蛋，但已遭到意方婉拒，原因是意大利的產量僅能滿足本國需求。

另據意媒報道，美國繼向丹麥雞蛋協會提出買蛋請求之後，先後向意大利、德國、西班牙、法國、荷蘭及其他北歐國家提出進口雞蛋的要求。

2025年3月19日，美國蛋荒持續惡化導致價格飆升，超級市場經常出現限購或雞蛋貨架被清空的情況，近日更有不少民眾在墨西哥和加拿大採購較廉價的雞蛋，然後偷運回國。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋，有可能傳播疾病。圖為美國網民分享超市限購雞蛋的情況。（X@Eda52069178，stidrill）

美國蛋荒惡化 民眾從墨西哥偷運回國急升 向意大利尋求進口遭拒

央視報道指出，丹麥、法國、瑞典等國的回應幾乎一致，歐洲沒有多餘的雞蛋，難以援助。而在荷蘭，養殖戶更是直言，除非美國先撤銷高達20%的禽類產品關稅，否則他們不會輕易擴大出口。

報道提到，在美國總統特朗普宣布加徵所謂「對等關稅」之後，美國農業部長羅林斯發出警告，此舉很可能導緻美國雞蛋價格短期內再次上漲。

網民點睇：

搬石頭砸自己的腳，可以說是報應，何止雞蛋貴，吃穿用度都是很貴。

哈哈，這麼大的國家，竟然最基本的雞蛋🥚都沒有。

支持祖國，現在是需要全國人民共同努力團結的時刻！

搬起關稅砸自己腳，雞蛋難求怨自招；世道如棋，落子需三思。

貿易戰耍威風，求蛋遭嫌棄，美國這下成了「沒蛋吃的霸王」，滑稽透頂！

