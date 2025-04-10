特朗普關稅｜全世界哭笑不得，特朗普突然找台階下了

果然，這個世界，我們唯一可以確定的，就是特朗普的不確定性。



一覺醒來，形勢發生急遽變化，特朗普突然找台階下了。



來源：微信公眾號「牛彈琴」

1，對全世界加徵的關稅，特朗普宣稱，因為其他國家不報復，他決定暫停90天，但美國保留10%的所謂基礎關稅。

2，因為中國還不屈服，美國要繼續對中國加稅至125%。但特朗普也表達了強烈達成協議的期望。

3，看了一下白宮隨後的補充，因為加拿大和墨西哥也不屈服，所以，這兩個國家也例外，美國會繼續加徵更高關稅。

市場略舒了一口氣。

中美歐最新關稅形勢（01製圖）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4月9日表示，中國84%報復性關稅令人遺憾，呼籲坐下來談判。（Reuters）

儘管這只是暫停90天，還留了個10%尾巴，儘管美國與中國、加拿大等的關稅戰還在繼續，但這個消息，市場已經期盼太久了。

短短幾個小時內，真是冰火兩重天。

因為時差關係，此前已經收盤的歐洲股市，不出意料地繼續大跌；但9日的華爾街和西半球股市，因特朗普的突然轉變，盤中直線拉升，美國股市更出現16年來最大漲幅。

全世界都哭笑不得。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

戲劇性的變化，讓我不由想起兩個成語。

第一個，色厲內荏。

這就不需要太多解釋。

但不得不說，市場的反應，讓美國政府嚇壞了。

特朗普就解釋，他之所以決定暫停，因為他認為，在上周發布關稅政策之後，「人們有點不合時宜了——他們越來越煩躁」。

他還關注到債券市場的波動，並「看到昨晚人們變得有點不安」。

所以，真不能再拖了，他必須改變。

嗯，總是說着最狠的話，但卻趕緊找台階下了。

第二個，翻手為雲覆手為雨。

我看到，很多人都質疑，這種突然的政策變動，出爾反爾，是在赤裸裸操縱市場。

大家看一下時間。

4月9日（美國東部時間），特朗普早上6:37分（開市前）發推文：大家趕緊買道瓊斯股票。

10:18，他又發推宣佈政策：關稅暫停90天……

股市立馬暴漲。前幾天割多，現在又割空，反正對象都是韭菜，沒有做不到，只有你想不到。

這中間，有太多的尋租空間。我看到，已經有美國議員看不下去，要求白宮澄清，「誰事先知情，誰又從中獲利」，因為這種「反覆無常」，有引發「內幕交易」的嫌疑。

2025年4月2日，美國紐約，圖為一名交易員在紐交所工作。（Reuters）

更別提，這還有一個國家的信譽問題。

對全世界徵稅，還一遍又一遍地發誓：美國政策絕對不會改變，永遠不會改變；但幾天後，就180度大轉彎，國家信譽何在？這是在打誰的臉呢？

當然，我們也不用迴避，中美關稅戰、貿易戰還在繼續，用一些朋友的話說，現在，壓力更多給到中國這邊。

其實已經真無所謂多和少。104%的關稅和125%關稅，都只是一個數據，這種關稅，任何外貿都已經沒法玩下去。

美國無論對中國徵收104%的關稅還是125%關稅，都只是一個數字，這種關稅，任何外貿都已經沒法玩下去。（Getty）

我還是覺得，這是一場偉大的博弈，是福不是禍，是禍躲不過，如果這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那我們就必須勇敢面對。

必須看到，特朗普突然這種改變，是內外共同作用的結果。

內，美國股市暴跌，債券市場異動，老百姓上街搶購，美國人都很憤怒。

財長貝森特（Scott Bessent）苦苦請求特朗普改弦更張，馬斯克更是公開痛罵納瓦羅是白痴。

中國、加拿大、墨西哥被迫反制，歐盟也開始動作，更多國家也對美國說不。

當然，確實也有選擇示弱的國家，一邊派代表團緊急去美國磋商，一邊在心裏痛罵美國一萬匹草原神獸奔騰而過。

當然，市場反轉後，美國官員更大吹法螺。

美國總統高級顧問米勒（Stephen Miller ）誇讚，這種突然轉變，展現了特朗普「高超戰略」與「大膽魄力」。

財長貝森特也吹噓，特朗普的談判策略「非常成功」，「他已讓75多個國家參與到談判中來……不報復，你就會得到回報」，他甚至說，這種針對中國的突然轉變，就是特朗普的「戰略初衷」。

2025年2月20日，美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt，左二）與白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett，左一）、國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz，右二）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller，右一）一起在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

白宮官員也找出特朗普2014年的一條推文，特意在白宮賬號上轉發，特朗普當時寫道：交易就是我的藝術形式，其他人能寫詩，畫畫很棒，我則喜歡做交易，最好是大交易，這就是我的樂趣所在……

誇得估計特朗普都不相信了，但這就是現在美國政壇的風氣。

只是別忘了，前面就提到，特朗普自己都承認，股市和債市有異動，人們越來越煩躁，他必須改變……

最關鍵的，接下來會怎樣？

完全我個人觀點，不代表任何機構，幾個觀察點吧。

1，中方的堅決應對，出乎美國的意料。現在不斷抬高關稅，更多要面子，已沒有太多實質意義。但特朗普也不斷暗示，希望與中國談，而且會達成協議。用美國網友的話說，美國人在焦急地等：中國人的電話，怎麼還沒來？但總是訛詐和威脅，還怎麼談？

2，特朗普被迫下台階，還不忘「割全世界韭菜」。比如，所謂的10%基礎關稅就沒取消，而且，只是暫停90天，這意味着，這仍是一把高懸的劍。美國就是美國，愣是將霸凌變成了自己的談判籌碼，讓一些國家被割韭菜後還慶幸，幸好不是25%、50%……

3，美國還會不斷挑撥，離間中國與其他國家關係。我看到，貝森特就宣稱，美國加稅政策，就是為了對付中國。他還公開威脅西班牙等國，稱他們與中國走近，將遭到美國報復，「你們會割自己的喉嚨」。這種威脅和挑撥，接下來肯定不會少。

4，危機並未結束，動盪還將持續。畢竟，美國與中國、加拿大和墨西哥的關稅戰，還在進行中。這三個國家，也是美國最大的三個貿易伙伴。具體到中國，我們也看到，我們從來沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好了應對沖擊的各種準備。

5，「特朗普式衰退」，或將難以避免。我看到，雖然特朗普180度大轉彎，但經濟學家普遍認為，這種快速的政策變化，已對美國經濟造成了不可彌補的損害，更別提美國的國家信譽。高盛8日下午出爐的一份預測就認為，未來12個月內，美國經濟衰退可能性達到了45%。

高盛8日下午出爐的一份預測就認為，未來12個月內，美國經濟衰退可能性達到了45%。

我還看到，就在此前一天，在一次公開演講中，特朗普還炫耀說：「那些國家紛紛打電話來，親我的屁股（kiss my ass)。他們急着想達成協議，說『求求您了，先生，別加我們關稅，你讓我做什麼都行，做什麼都行，sir』。」

你沒看錯，他確實說了這句話：親我的屁股。

也難怪諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼痛罵，美國現在表現出的，是一種「惡意的愚蠢」，特朗普就像「一場霸權表演」，「目的是震懾人們，讓人俯首稱臣」。

但這確實出自一國總統之口的言辭，讓那些對美國示弱，給美國打電話的領導人情何以堪！這個世界，真是瘋魔了。折騰吧，就盡情折騰吧。

看人類歷史，一個又一個曾如日中天的大國，不都是先被自己折騰完的嗎？