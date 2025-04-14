央視：中方與多國共同應對美國關稅 絕不允許拿中方利益當投名狀
撰文：許祺安
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《央視新聞》旗下新媒體「玉淵譚天」於4月13日發文，透露中方正在和多國共同應對美濫施關稅，並強調決不允許拿中方利益當美國談判投名狀。
「玉淵譚天」文中指，這幾天，商務部部長王文濤密集與各方溝通。「玉淵譚天」了解到，這些溝通中，都談了應對美國所謂「對等」關稅。接下來，中方還會同更多國家一道，就應對美加征所謂「對等」關稅進行溝通，加強合作。「玉淵譚天」認為，這些電話，傳遞了兩個信號：
1.中國正在團結維護國際貿易公平正義的力量。美國掀起了單邊的貿易戰，中國要做的，就是團結一切能團結的力量，不只是東盟，不只是歐盟。
2.輿論場也有個別聲音在擔憂，認為如果其他國家都和美國達成了協議，那中國怎麼辦？譚主想說的是，中方的態度很明確，其他國家不管是反制美國還是和美國談判，都是各國的主權事務，中方沒有任何意見。但如果誰拿着中國的利益去給美國當投名狀，中國絕不答應！
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