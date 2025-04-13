關稅｜消博會設低空經濟專區　億航智能：國產化95%無懼中美關稅

第五屆中國國際消費品博覽會，今日（13日）起一連6日在海南舉行。本屆消博會首設人工智能展示活動專區和低空經濟展示專區。

億航智能首席運營官王釗指出，內地的低空經濟發展仍處於初期狀態，只要完善相關法律法規、空中安全管理等，低空經濟才能達到一個前所未有的高度。他又提到，億航國產化率95%以上，飛行器也在歐洲、拉美、中東、東南亞等不受關稅影響的地區銷售頗佳，因此中美貿易戰及加徵關稅等，對億航智能並無影響。



對於內地的低空經濟發展，王釗指出，低空經濟是新興產業，行業發展還需要完善相關法律法規、人才培養；空域管理的變革，包括有人駕駛和無人駕駛的融合飛行，在同一個區域內飛行時要如何保證安全等問題，以及空中安全管理方法等，都需要進一步推進和變革，只有全部到位，低空經濟才能達到一個前所未有的高度，「現在還是偏初期的一個狀態，但是我相信速度會很快」。

億航智能首席運營官王釗。（林芷瑩攝）

目前，消費者以付費乘坐體驗為主，王釗指出，當未來打造出空中樞紐時，消費者就可以選購自己的飛行器，但同時要處理日常的維修、保養、維護，「它的所有的維護和保養都要按照民航相關的規範來做，個人很難做到這個結果，所以我們還需要把這種相關的配套服務做好，才針對消費者」。

億航智能無人駕駛載人航空器EH216-S。（林芷瑩攝）

對於中美貿易戰會否對企業造成影響，王釗表示，億航國產化率達95%以上，關鍵的核心部件、電機、電控、電池均是自研或與合資公司共同研發，飛控系統、軟件系統等更是100％國產化。同時，航材的成本正逐步降低，即使國外徵收更多關稅，對飛行器的價格影響不大。再者，億航的飛行器在歐洲、拉美、中東地區、東南亞的市場銷售不錯，認可度很好，這些地區並不受關稅影響，因此對億航智能並無影響。

億航智能無人駕駛載人航空器EH216-F（消防版）。（林芷瑩攝）

2016年，億航智能發布了全球首款無人駕駛載人航空器。2023年，億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器獲中國民航局頒發標準適航證，成為全球首個獲適航證的無人駕駛載人電動垂直起降（eVTOL）航空器。2024年4月，中國民航局頒發EH216-S生產許可證，是全球eVTOL行業內首張生產許可證。

億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器，目前已在全球完成超過66000架次的安全飛行，可以應用在載人交通、空中遊覽、空中物流、醫療應急響應等場景。