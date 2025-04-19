海南自貿港封關在即　免稅購物額破2500億　新海港迎客貨流量增長

海南自貿港實行「一線放開、二線管住、島內自由」貨物進出口制度。作為「二線口岸」之一的新海港，承擔了90％的進島生活物資，口岸負責人稱，未來封關後，相信新海港的物流量、人流量會有所增加。

海南離島免稅購物政策實施以來，截至今年3月16日，累計免稅額突破2500億元（人民幣，下同）。海口國際免稅城客服部副總監介紹，目前消費者群體以內地旅客為主，人均消費約6、7000元，其中香水、化妝品佔3、40％銷售額。



海南自貿港實行「一線放開、二線管住、島內自由」貨物進出口制度。位於海口市的新海港，是海南島往返內地的主要客貨運海路口岸，更是海南自由貿易港10個「二線口岸」之一。

海口新海輪渡碼頭有限公司常務副總經理梁超。（林芷瑩攝）

新海港主要承擔瓊州海峽輪渡停靠和港口裝卸、客滾作業、客貨運輸功能。（林芷瑩攝）

海口新海輪渡碼頭有限公司常務副總經理梁超介紹，目前新海港承擔90％的進島生活物資和將近25％左右的進島人流。未來封關後，新海港作為重要的封關運作的物流、人流的門戶港，相信物流量、人流量會有所增加。

他提到，目前新海港積極配合屬地政府、屬地海關、海關總署做好離島免稅管控，配合邊檢公安做好59國免簽入境海南的管控。未來封關後，將根據相關政策落實企業主體責任，做好監管和查驗工作。

旅客可經由新海港口岸離開海南。（林芷瑩攝）

新海港客運大樓採用人車分流、進出流線分離設計。（林芷瑩攝）

新海港主要承擔瓊州海峽輪渡停靠和港口裝卸、客滾作業、客貨運輸功能。（林芷瑩攝）

位於新海港旁的海口國際免稅城，佔地28萬平方米，匯聚超過800個國內外知名品牌。中免（海口）國際免稅城客服部副總監吳秋瑩介紹，免稅城開業2年多以來，出租率超過九成，目前消費者群體以內地旅客為主，其次為外籍旅客及港澳旅客，人均消費約6、7000元左右，其中香水、化妝品佔3、40％銷售額。

中免（海口）國際免稅城客服部副總監吳秋瑩。（林芷瑩攝）

海口國際免稅城匯聚超過800個國際國內知名品牌。（林芷瑩攝）

對於在中美關稅戰下，美國品牌商品有否漲價，免稅城負責人稱目前價格平穩，但仍要進一步觀察。吳秋瑩表示，年尾封關將積極配合政府，現時推出的政策，希望更加多利好政策支持免稅店，免稅城亦會豐富產品種類，並打造成結合「文商旅體康」的旅遊零售綜合體。

海口國際免稅城匯聚超過800個國際國內知名品牌。（林芷瑩攝）

海口國際免稅城。（林芷瑩攝）

海南自2011年4月20日起實施離島免稅政策，旅客購物離島時，毋須繳付關稅、進口增值稅和消費稅。截至今年3月16日，海口海關共監管離島免稅購物金額2501億元，購物人數4500萬人次，購物件數3.18億件。

免稅商品有45類，包括首飾、手錶、化妝品、電子產品及酒類等，每位旅客每年有10萬元免稅額。消費者只要年滿16周歲，已購買離島機票、火車票或船票，並持有效身份證件，離開海南本島但不離境的國內外旅客，即可享受免稅。不過，持有飛往港澳台及國外的機票則屬於出境，不適用於離島免稅，目前只有三亞國際免稅城提供離境退稅服務。