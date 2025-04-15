人形機械人亮相消博會　宇樹科技：運動控制最難，應用場景待探索

今年央視春晚，宇樹科技G1機械人憑跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」爆紅。在本屆消博會，宇樹科技除了為大家帶來G1機械人，更展示了四足機械狗 Go2、四輪足機械人及H1通用機械人。



宇樹科技售前工程師曹鵬介紹，Go2 的靈活性及穩定性出色，能與用家互動，例如握手、跳躍等；至於足式機械人更適應用於複雜地形，比如高的攀爬角度。目前，消費級的個人買家可在線上平台直接購買，買家遍布國內、歐洲、東南亞、中東、歐美、北美等地區。除了消費級的市場，公司也有提供支持二次開發的型號，例如學校科研、實驗室開發等。

宇樹科技售前工程師曹鵬。（林芷瑩攝）

宇樹科技四足機械狗 Go2。（林芷瑩攝）

第五屆中國國際消費品博覽會，宇樹科技H1機械人亮相。（林芷瑩攝）

對於人形機械人目前的發展狀態，曹鵬認為仍屬於早期階段，但大家都可以「實打實眼見為實去碰、去摸、去控制、去看」。他提到，公司產品已相對成熟，但機械人行業要落地仍需一段時間，「我們的一個挑戰還是做機器產品本身更好的穩定性，更好的適應性，應對更難更覆雜的場景」。

宇樹科技四足機械狗 Go2吸引不少小朋友圍觀。（林芷瑩攝）

宇樹科技四足機械狗 Go2吸引不少小朋友圍觀。（林芷瑩攝）

宇樹科技的機械狗及人形機械人，吸引大批觀眾駐足互動。（林芷瑩攝）

曹鵬認為，在研發過程中以運動控制最為困難，「就像我們控制平衡一樣，你幾歲的一個小孩你推他一下，你要自己的控制還是摔倒，我們這個不好去界定。因為你想把它坐穩，真正能用、真正能走、真的能跑，這塊是比較需要時間的」。他介紹，人形機械人目前主要用於科研開發，但未來有望在多個場景落地，包括遠程操控、工廠、巡邏、消費、服務、養老、家庭等。

宇樹科技的機械狗及人形機械人，吸引大批觀眾駐足互動。（林芷瑩攝）

宇樹科技四足機械狗 Go2吸引不少小朋友圍觀。（林芷瑩攝）

第五屆中國國際消費品博覽會，宇樹科技展示了人形機械人及四足機械狗。（林芷瑩攝）

宇樹科技是一間來自杭州的具身智能創業公司，成立於2016年。目前，宇樹科技有四足機械狗和通用人形機械人兩大系列產品。在創業早期，宇樹科技以四足機械狗起家，第一款產品為XDog。隨後，Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1等一系列機械狗產品相繼研發問世，推出市場。

2023年，杭州第19屆亞運會田徑項目鐵餅比賽的賽場上，宇樹科技的四足機械狗Go1承擔起啦啦隊隊員與鐵餅運輸員的職責。它們來回運送鐵餅，完成任務後還會「趴」在場邊等候指令，是機械狗在全球首次在體育賽事中工作。