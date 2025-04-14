關稅戰｜海南煉油化工廠：美國進口原油幾乎沒有　整體影響有限

中美貿易摩擦持續升級，國內企業密切關注其對能源和原材料進口的影響。中石化旗下海南煉化公司近日受訪時指出，儘管國際環境存在不確定性，但經過預判與部署，整體關稅波動對企業運營影響有限。



中石化旗下海南煉化公司（香港01 林芷瑩 攝）

據中石化海南煉化公司計劃經營部副經理宋鵬俊向《香港01》表示，面對目前的中美貿易局勢，公司早已做好應對準備。他指出：「我們原油美國進口的幾乎沒有，我們主要是以中東、西非為主。針對這次關稅波動，我們也做了前期準備，整體影響有限。」

他續指，公司煉廠在設計初期已明確了原油來源區域，即便未來煉量能力有所提升，仍會以上述地區為主，並不打算調整原油來源結構。此外，除了進口原油，公司亦有來自南海的國產油，以及少量來自俄羅斯的原油資源。

在出口方面，宋鵬俊強調公司產品主要以內銷為主，因此目前來看，出口業務受到的影響亦較為有限。

中石化海南煉化公司計劃經營部副經理宋鵬俊（香港01 林芷瑩 攝）

值得一提的是，海南自貿港政策逐步落地，為企業帶來稅收優惠。宋鵬俊提到，近月公司已開始享受加工增值免關稅政策，特別是部分進口輕烴原料可免徵關稅，有效降低企業的採購成本、提升競爭力。「只要免關稅，我們可能跟同行業，包括東南亞其他國家、日本韓國相比，在原料成本上就會具有優勢，相應產品也會更具競爭力。」

海南煉化廠是中國距離南海石油天然氣資源最近的儲備加工基地，同時也是中東與西非原油進入中國的主要入口，供應整個海南島及內陸市場的汽油、柴油及液化氣等能源產品，目前正滿負荷生產。據悉，今年公司最大訂單來自華南市場。

中石化海南煉化公司（香港01 林芷瑩 攝）

另一方面，同樣坐落於海南的海南糧油有限公司亦表示，近年主要依賴加拿大進口油菜籽作為原材料。中國早前宣布對加拿大菜籽油等商品徵收100%關稅，對此，公司正積極關注相關政策動向，並考慮調整進口來源比例。海南糧油有限公司副總經理曹又華稱：「油菜籽的供應國其實也不少，這幾年最大量的是從加拿大，我們也在關注貿易戰之後，整個國際經貿格局的一些變化或影響。」

兩家企業均指出，隨著海南加快邁向「封關運作」目標，期望當局進一步推出稅費減免及配套支持政策，以進一步減輕企業進口成本，增強外貿環境下的應變與競爭能力。