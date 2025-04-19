中美關稅戰下　深圳發布十條穩外貿政策清單

4月18日，深圳市商務局發佈「2025年深圳穩外貿支持政策要點」（簡稱「政策要點」），從支持企業線上線下開拓市場、發揮出口信用保險作用、擴大重點商品進口規模、增強企業綜合服務保障機制等10個方面，提出一系列具體舉措，幫助企業積極應對國際貿易形勢變化，穩訂單拓市場。



政策要點提出，深圳實施境外重點展會支持計劃，全年支持企業赴境外參展211場，按照企業實際發生展位費的50%給予最高60萬元的資助；支持企業開拓國內市場，對組織本市企業參加市外國內展會的展位費、裝修費、配套經貿活動費、承辦費等，最高給予80萬元資助；支持中國（深圳）國際貿易單一窗口註冊企業免費使用「深企e貿」線上AI拓客基礎服務功能。



4月18日，深圳市商務局發佈「2025年深圳穩外貿支持政策要點」。圖為深圳夜景。（視覺中國）

充分發揮出口信用保險作用。深圳將推動政策性出口信用保險機構在依法合規前提下，加大對美出口企業在買家限額、理賠效率等方面的支持，力爭實現對美出口業務「應保盡保」和理賠案件「應賠盡賠」；對上一年出口額在800萬美元以下的中小微外貿企業統一購買出口信用保險，中國信保深圳分公司線上免費為領取統保保單的中小微外貿企業提供海外資信服務。

鼓勵擴大重點商品進口規模。深圳將支持企業擴大先進設備、關鍵零部件和先進技術進口，結合年度資金預算規模給予一定比例貼息支持；支持企業擴大能源類商品、大宗商品、農產品、消費品等重點商品進口規模。

在做大做強跨境電商方面，從支持跨境電商企業打造自有品牌、促進跨境電商陽光化合規發展、支持跨境電商境內物流倉儲等3方面提出具體措施。其中，明確鼓勵有條件的企業自建獨立站，開展選品、引流、運營等跨境電商業務，每家企業最多獎勵3個符合條件的獨立站，每個獨立站最高予以100萬元獎勵；對陽光化開展跨境電商業務的企業給予通關時效性、出口退稅、貿易外匯收付結算等方面的便利化措施支持，並加大資金扶持力度；對全國範圍內經營跨境電商集貨倉的企業，在租金、境內接駁物流等方面成本給予一定比例支持。

深圳還鼓勵企業承接境外建設工程項目，開展對外投資合作，並加大對企業融資服務的支持力度，依託中國（深圳）國際貿易單一窗口平台，進一步豐富「外貿金融超市」服務產品，幫助中小微外貿企業快速對接金融機構，滿足融資需求。

同時，深圳將制定出口受阻企業「白名單」，建立央地協同、市區協辦、金融協作「直通車」，及時響應企業訴求辦理；支持符合條件的企業納入海關「經認證的經營者」（AEO）、出口退稅一類及二類企業、貿易外匯收支便利化試點企業範圍，提升通關、退稅和結算效率。