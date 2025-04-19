關稅戰｜林健鋒：總商會押後訪美並非中斷溝通　不應放棄美國市場

中美關稅戰不斷升溫，香港總商會原訂本月24日出訪美國，及後表示貿易環境波動、美國政策不確定性高，宣布押後行程。代表總商會的商界立法會議員林健鋒今日（19日）在電台節目表示，押後行程不等於中斷交流，香港與美國商界交流會繼續，雙方有深厚感情及長期合作，亦不應放棄美國市場。



他又指出，美國商界面對的情況同樣嚴峻，關稅政策讓他們生意減少甚至中斷，部分短期內會面對資金流及結業問題。



林健鋒（廖雁雄攝）

可考慮包括南美等其他港口 與東盟、中東、歐洲等有發展空間

林健鋒表示，美國不斷地「出招」損人不利己，措施對自由經濟貿易及全球一體化不利，需要反擊。他指，香港可考慮利用其他港口，譬如南美等都是可行選擇，現時只能忍耐及靜觀其變，望半年內有曙光，解決部分問題。

此外，他指香港正開拓東盟、中東、南美等市場，相信很快有成果。他亦直香港與歐洲公司近期接洽增加，相信有很大發展空間。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式在「全民國家安全教育日」發表主旨講話， 大篇幅炮轟美國，提醒香港社會在大是大非面前，要堅定地與國家站在一起。夏寶龍（盧翊銘攝）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍本周二（15日）發表講話，批評美國對香港的遏制打壓無所不用其極，對香港加徵關稅做法是蠻橫霸道、無恥至極。林健鋒所屬的經民聯在周三就應對關稅戰提出多項建議，林健鋒當時亦表示，民間交流不應斷絕，但不期望短短幾日行程可以解決問題。