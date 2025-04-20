山西國道突發塌陷致4車追尾2人死亡　初查指水潛蝕造成路基空洞

綜合內媒報道，4月16日，山西長治市國道發生塌陷，導致4車追尾2人死亡。官方初步調查，指該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。



據此前報道，4月16日，山西長治國道突然塌陷，車輛為躲避塌陷坑洞導致車禍。有相片顯示，大型貨車的車頭被撞得面目全非，駕駛室亦被撞毀。

一名遇難貨車司機的家屬表示，事發路段未設置任何警示標識，質疑道路管理存在安全隱患。

貨車面目全非。（極目新聞）

國道突塌陷。（網絡圖）

受水潛蝕路基空洞塌陷

4月20日，山西省潞城公路管理段發佈通報，4月16日凌晨1時40分許，國道309線山西省長治市潞城區K810+530處上行線（黎城至潞城方向）發生塌陷，造成4車追尾致2人死亡，無其他人員受傷。

國道突塌陷。（網絡圖）

經現場核實，塌陷坑洞長2.9米、寬2.9米、深1米。該路段始建於1987年，屬二級公路，最近一次於2020年對路面面層進行過加鋪。經專家初步調查分析，該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。

目前，路面塌陷及事故原因正在進一步調查，善後處置工作正在進行中。