中國網紅貓「悟空」去世　與主人於陝西結緣　獲百萬粉絲關注

中國百萬騎行網紅「趙朔西行漫記」的貓咪「悟空」4月15日在行經新疆米蘭鎮時，意外發生身亡。飼主趙朔凌晨急忙在社群帳號上，向粉絲徵求一個攜帶式冰箱，想將「悟空」的遺體帶走。相關消息引起粉絲淚崩，「真難受啊，一人一貓互相治癒，終究逃不過突如其來的離別。」



編按：此前有內媒報道指，「悟空」的死因是車禍，但該博主反駁稱「悟空」去世疑點重重，其曬出據稱是「悟空」的CT和X光檢查，稱其骨骼和內臟完好，不像車禍，疑似中毒。



5月6日，長光衛星回應了網友想要查詢悟空小貓最後衛星影像一事。長光衛星稱，在接到網友反饋後第一時間查詢了系統中的影像數據，但並沒有拍攝到事發當天的影片。內地網民正轉發消息要求了解事件真相。



貓咪「悟空」日前因意外逝世：（按圖了解）



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據《九派新聞》報道，趙朔身為一名百萬自行車旅遊網紅，長年在外旅行。他在2024年10月在陝西，意外收留了一隻浪貓，並取名為「悟空」，意旨「72變，72條性命」，並展開一人一貓的自行車旅行。

有粉絲指出，「趙朔雖擁有百萬名粉絲，但他的影片從未接過業配，靠着積蓄旅行，平時一晚50元（人民幣，下同）的旅館捨不得住，但給悟空的玩具要30元，連想都不想直接買，還有食物永遠給悟空吃最好的，買來好的蝦子，都是給悟空吃，平時一人一貓一起睡在帳篷裏，趙朔帶著悟空去了好多地方」、「我從這隻貓出現，就一直關注着更新，悟空真的很有靈性，真的每一句話都感覺到，牠能懂一樣，那種互通的感覺，真的說不上來的驚喜」。

相關影片令網友們悲傷不已：

．「再也看不見活潑的悟空了」

．「眼眶瞬間紅了，牠是治癒過無數人的小天使」

．「紙盒子裏開始，又在紙盒子裏結束」

．「愛和離別都是小貓想要教你的事」

．「人的腳印旁邊，再也沒有了梅花腳印」

．「悟空投胎以後，還要記得來找師傅呀」

．「寫論文的時候，總是看着悟空的影片放鬆」

．「互相治癒的故事最後還是有別離」

．「傷心了一上午了，悟空一路走好」



還有不少人擔心趙朔：

．「我的心好痛，都不知道師傅該有多難過」

．「誰敢罵師傅死磕到底，他比誰都難受」

．「沒人比師傅更愛悟空」

．「但凡看過他的影片都不會罵他」

．「師父永遠沒有悟空了」

．「我每一期都看，他是真的很愛悟空，得多難受啊現在」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】