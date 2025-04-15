關稅戰．01直擊│八成企業賣貨至北美　橫琴電商產業園助拓新市場

美國開啟新一輪對華關稅戰，對中國商品加徵145%關稅，又將中港的小包裹徵稅從貨值的90%增至120%。



香港01記者14日（周一）到訪位於橫琴島的跨境電商產業園，園區負責人表示，園區有八成企業出口商品至北美，而且北美市場佔據大部分生意額，但在關稅戰加劇之下會積極開拓美國以外市場。



跨境電商（華發）創新產業園設有直播及製作影片的空間，供企業為產品進行推廣。（朱加樟攝）

產業園幫助國內供應商的各類潮流貨品出海賣向全球。（朱加樟攝）

產業園幫助國內供應商的各類潮流貨品出海賣向全球。（朱加樟攝）

跨境電商（華發）創新產業園於2024年起招商，已引進56家企業，包括希音、唯品會、快手、遙望科技、賽維時代、傲基科技、寶尊電商、映宇宙等多家頭部企業，其中還包括融貫雲洲、新大陸等超20家澳資企業。

產業園主要售賣大灣區城市的商品，打造全球選品中心，通過引入主流電商平台大數據、頭部電商賣家和持續的運營活動，幫助國內供應商的各類潮流貨品出海賣向全球。

此外，產業園還設有直播及製作影片的空間，供企業為產品進行推廣。

應對關稅戰 開發葡語系國家、東南亞等市場

橫琴華發跨境電商招商公司常務副總經理劉雪梅接受採訪時透露，園區有八成企業出口商品至北美，而且北美市場佔據大部分生意額。

橫琴華發跨境電商招商公司常務副總經理劉雪梅接受媒體採訪。（朱加樟攝）

被問及公司如何應對美國對華關稅戰的影響，劉雪梅表示，之前一些針對美國市場的企業可能會透過亞馬遜（Amazon）販賣貨物，現在則會開發例如歐洲、葡語系國家、東南亞甚至是中東的市場，公司會助力企業開拓一些新興的藍海市場。