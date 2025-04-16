關稅戰．深圳01直擊│世一LED屏幕廠商豪言：美國消費者或痛苦一點

美國開啟新一輪對華關稅戰，對中國商品加徵145%關稅。香港01記者15日（周二）到訪深圳市洲明科技股份有限公司（Unilumin），洲明科技總裁辦公室主任廖廣南表示，「只要世界有這個需求，我們就有底氣能給到他，但短期內可能美國消費者要痛苦一點」。



荷里活的電影製作商也採用洲明科技的虛擬拍攝技術。（朱加樟攝）

洲明科技的新產品紋理屏幕：當屏幕亮起，牆面瞬間變身高清屏幕；而當屏幕熄滅，又恢復成自然的木紋紋理。紋理屏幕能讓屏幕融入建築空間，使其不再突兀。（朱加樟攝）

在LED屏幕銷售額及出貨面積方面，洲明科技位居行業第一、世界第一。（朱加樟攝）

洲明科技成立於2004年，2011年於深圳上市，為全球領軍的LED顯示與照明產品及光顯解決方案提供商。

在LED屏幕銷售額及出貨面積方面，洲明科技位居行業第一、世界第一；租賃類屏幕市場份額全球第一，XR虛擬拍攝領域市佔率全球第一。

洲明科技的產品和服務涉及眾多範疇，除了家居電視外，還有大型演唱會屏幕，連荷里活的電影製作商也採用其虛擬拍攝技術。在本屆大阪世博會，中國館所有LED屏幕、投影系統、動態交互等技術手段均由洲明科技提供，助力中國館營造具沉浸感的文化體驗。

「你有這個需求你就必須從中國買」

美國對華關稅戰對中國企業的影響亟受關注，洲明科技總裁辦公室主任廖廣南接受採訪時表示，世界的絕大多數LED產品是中國製造，「他們是依賴中國生產這種東西，只要你有這個需求你就必須要從中國買，這是我們的底氣之一」。

洲明科技總裁辦公室主任廖廣南接受採訪。（朱加樟攝）

「短期內可能美國消費者要痛苦一點」

廖廣南稱，洲明科技布局海外各個市場，除了美國外，在歐洲、中東、東南亞、非洲都有布局，「我們做得比較均衡，所以我們對這方面是很有信心，只要世界有這個需求，我們就有底氣能給到他，但短期內可能美國消費者要痛苦一點，他的關稅還是挺高的」。

目前沒有取消訂單

廖廣南強調，客戶或因高關稅推遲購買公司的產品，但需求仍存在，如演唱會舞台屏幕在近年「一屏難求」，出貨量每年都增長得很快，本質上有需求。廖廣南又指，美國對華開啟關稅戰後，目前沒有取消訂單，公司已經做好計劃和客戶提前溝通好。