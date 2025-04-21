國產晶片集體爆發　AI、智能終端領域突圍　寒武紀業績暴增4230%

據此前報道，美國總統特朗普政府試圖阻止具有戰略重要性的電腦晶片出口到中國，但有分析師認為，此舉可能會適得其反，美國可能會因此將晶片市場拱手讓給中國。



據內地《大眾日報》4月21日報道，在全球半導體產業復蘇與AI技術革命的雙重推動下，國產晶片（內地稱：芯片）企業正迎來爆發式增長。多家龍頭企業不僅在技術上取得突破，更在業績上呈現驚人增長，從AI算力晶片到智能終端解決方案，再到先進封裝技術，中國晶片產業鏈正展現出前所未有的協同效應。



寒武紀業績暴增4230% 首度實現單季盈利

作為這一波增長浪潮中的佼佼者，國產AI晶片龍頭寒武紀的表現尤其亮眼。據企業財報顯示，該公司2024年總營收達11.74億元（人民幣，下同），同比增長65.56%，雖然全年仍錄得4.52億元淨虧損，但第四季度已成功扭虧為盈，實現2.72億元淨利潤。更令人驚喜的是，2025年一季度，寒武紀營收飆升至11.11億元，同比暴增4230.22%，淨利潤達3.55億元，顯示其盈利能力的持續改善。

這一驚人增長主要得益於AI應用的快速落地。報道指出，寒武紀的雲端產品線全年營收暴漲近12倍，其智能處理器IP產品已被集成於超過1億台智能終端設備中。這家專注於雲邊端一體化解決方案的企業，正通過其思元系列產品在服務器市場擴大影響力，為國產AI晶片的發展樹立了新標竿。

2018年5月3日，中國科學院在上海發佈了寒武紀MLU100雲端智慧芯片。（央視新聞客戶端）

韋爾股份營收破257億 高端CIS產品雙線告捷

同樣表現出色的還有圖像傳感器領域的領軍企業韋爾股份。該公司2024年財報顯示，全年營收突破257.31億元，同比增長22.41%；淨利潤更同比猛增498.11%至33.23億元。這一亮眼成績的背後，是其圖像傳感器解決方案業務191.90億元的營收貢獻，佔公司總收入的74.76%。

深入分析發現，韋爾股份的成功來自於其在智能手機和汽車市場的雙線突破。在智能手機領域，其1.2um5000萬像素的高端圖像傳感器OV50H憑藉優異性能，成為多款國產高端機型的首選，推動該業務收入同比增長26.01%。與此同時，在汽車電子市場，韋爾的傳感器解決方案也獲得廣泛應用，進一步鞏固了其在全球數字成像領域的領先地位。

韋爾股份董事長虞仁榮。（網絡圖片）

產業鏈協同效應顯現 封測與製造環節同步突破

在晶片設計企業高歌猛進的同時，產業鏈其他環節的企業也交出了令人滿意的答卷。全球領先的集成電路封測企業長電科技2024年營收達359.6億元，同比增長21.2%，其中第四季度營收首次突破百億大關，達109.8億元。

特別值得關注的是，長電科技在高性能計算系統封測解決方案方面已具備量產能力，運算電子業務收入同比增長38.1%。在汽車電子領域，其ADAS傳感器和電氣化驅動解決方案收入同比增長20.5%，顯示出在高端應用市場的持續突破。

作為產業鏈上游的代表，中芯國際2024年銷售收入創下578億元的歷史新高，同比增長27.7%。其中，12英寸晶圓營收佔比提升至77.3%，反映出中國在半導體製造領域的技術進步。中芯國際管理層表示，全球半導體產業的復蘇趨勢已經確立，而智能化與高速運算需求的增長正成為市場的主要驅動力。

中芯國際副總裁李偉在青島舉行的APEC中小企業交流會上發言表示，「中國必須先推進20奈米以上半導體的國產化。」（視覺中國）

新興領域快速成長：內存接口與AIoT晶片

在細分領域，瀾起科技和瑞芯微的表現同樣可圈可點。專注於數據處理及互連晶片設計的瀾起科技2024年營收36.39億元，同比增長59.2%；淨利潤14.12億元，同比大增213.1%。該公司預計，隨著DDR5內存接口晶片需求的大幅提升，2025年業績將繼續保持強勁增長態勢。

而AIoT晶片領軍企業瑞芯微則交出了淨利潤同比增長341.01%的優異成績。公司表示，AIoT市場的快速增長，特別是各類機器人應用的興起，為邊緣側和端側AI發展帶來了新機遇。在旗艦晶片RK3588的帶領下，其AIoT各產品線均保持高速增長。

國產晶片軍團全面突圍重塑產業格局

綜合各企業財報可見，從晶片設計、製造到封裝測試，中國半導體企業正呈現出前所未有的協同發展態勢。寒武紀在AI算力晶片領域的突破，韋爾股份在圖像傳感器市場的領先，長電科技在高端封測領域的進展，以及中芯國際在先進製程方面的推進，共同勾勒出一幅中國晶片產業全面突圍的壯闊畫卷。

企業管理層亦認為，隨著AI、智能汽車、物聯網等新興應用的快速發展，國產晶片企業憑藉技術創新和產業鏈協同優勢，正逐步打破國際巨頭的壟斷，在全球半導體產業格局中佔據越來越重要的位置。這一趨勢在2024年已初見端倪，而從各企業2025年一季度的業績預告來看，這種增長勢頭還將持續強化，為中國在半導體領域的自主可控奠定更加堅實的基礎。