四川女酒精成癮16年　植入｢戒酒晶片｣後感慨 ：見酒就像見白水

內媒《紅星新聞》報道，四川蘇女士今年40多歲，飲酒史長達16年，曾多次因為飲酒導致各種意外傷害與家庭矛盾，累計開銷約百萬元（人民幣，下同）。經過謹慎嚴密地評估，四川成都市第四人民醫院成癮醫學中心為蘇女植入了「戒酒晶片」，此後蘇女再沒有出現無節制的飲酒行為。



女子植入了戒酒晶片。（紅星新聞）

據介紹，四川蘇女士今年四十多歲 ，起初是工作應酬需要飲酒，後來每天都需要喝1斤到3斤高度白酒，一但停酒，她就會心煩意亂、心慌、手抖、渾身難受。蘇女士16年的飲酒史中，曾多次因飲酒問題導致意外傷害、經濟損失及家庭矛盾，累計開銷近百萬元。

2024年11月，蘇女士被成都市四醫院成癮醫學中心收治。經過縝密評估以及與家屬的溝通，醫生決定為蘇女士進行「戒酒晶片」植入治療。

據介紹，「戒酒晶片」並非電子設備，而是通過微創手術將緩釋型鹽酸納曲酮植入患者體內。該藥物通過阻斷外源性阿片類物質作用，抑制酒精依賴者的心理渴求，從而降低復飲風險。

術後兩個月內，蘇女士再也沒有出現無節制地飲酒行為，她表示：「現在看到酒就像看到白開水一樣，完全不想碰。」